Wegen Stress mit eigener Mama: Dieser Dschungel-Kandidatin droht saftige Mega-Strafe!

Aber wieso? Ausschlaggebend dafür soll die Tatsache sein, dass ihre Mama sie in all den Jahren nicht ausreichend und liebevoll geschützt haben soll. "Mein Papa ist der tollste Mann, den ich jemals kennengelernt habe. Er passt auf mich auf, wie es bisher keiner gemacht hat."

Mit ihren knallharten Aussagen über ihre Mama dürfte die 20-Jährige selbige nun gehörig auf die Palme gebracht haben. Abgeschlossen habe sie mit ihrer Mutter, gab das Model kurz vor dem Abflug nach Down Under bekannt.

Wie schon im Vorjahr führen wieder Jan Köppen und Sonja Zietlow durch die Sendung. © Pascal Bünning/RTL/dpa

Ihren Mitcampern im Busch aber davon erzählen? Strikt untersagt! Das will BILD erfahren haben - offenbar soll ihre Mama mit einem Anwalt und rechtlichen Konsequenzen gedroht haben.

Schon in der Vergangenheit machte Anya darauf aufmerksam, dass ihre Mutter sie samt Hund aus der Wohnung gekickt haben soll. Und was passiert, wenn die 20-Jährige die TV-Kameras in den umliegenden Bäumen für einen kurzen Augenblick vergisst und munter drauflos plappert?

Dann sollen ihr 15.000 Euro Strafe drohen! Um das zu verhindern und ihre ausgehandelte Gage in vollen Zügen selbst einzukassieren muss das Model wohl tatsächlich die Klappe halten.