Sex und Hochzeit im Dschungelcamp? Kim Virginia reist mit Kondomen und Brautkleid

Sex oder Hochzeit? Kim Virginia (28) will beides. © RTL

Es wird heiß in Down Under: Trash-Sternchen Kim Virginia hat ganz besondere Dinge in ihrem Reisegepäck.

Braucht sie Kondome etwa für heiße Stunden mit Mike Heiter? Bereits bei "Are you the one - Realitystars in Love" kamen sich die beiden Stars näher.

Dass Kim Virginia mit einem rosa Hochzeitskleid nach Australien fliegt, überrascht sogar Freundin Gloria Glumac (31).

"Schatz guck mal, wenn mich da jemand heiraten will, was sehr oft passiert, dann brauche ich auch ein Kleid dafür", sagte die 28-Jährige im Vorfeld des Dschungelcamps.

Mit wem sich das Reality-Sternchen ein Techtelmechtel oder sogar eine Hochzeit vorstellen kann, wird sich zeigen.