Weihnachtsgrüße vom anderen Ende der Welt: So heiß ist Dr. Bob schon auf den Start des Dschungelcamps!

"Ich möchte euch allen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr wünschen", verkündet der gebürtige Engländer in vollem Ornat mitten im australischen Hochsommer. "Es ist viel kälter, da, wo ihr seid. Bei mir ist es heiß!"

Pünktlich zu Heiligabend hat der Arzt, dem die Promis vertrauen, auch ein Versprechen für seine Anhängerinnen und Anhänger mit im Gepäck. "In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich oder wo immer ihr seid: Ich werde euch zuwinken, wenn ich zur Prüfung laufe!", verkündet Dr. Bob.

Die 17. Staffel des RTL-Dschungelcamps startet bereits am 24. Januar. Dann dürfen sich Fans wieder täglich auf eine neue Folge des Erfolgsformats freuen - in diesem Jahr allerdings erstmals in der Geschichte zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.