Zoff-Eklat auf RTL! Giulia Siegel platzt der Kragen und flüchtet aus TV-Studio

Köln - Der Zicken-Zoff im Binden-Drama geht weiter! Mitten in der Liveshow der "Stunde danach" auf RTL sieht Giulia Siegel (49) plötzlich Rot und flüchtet wegen IHR aus dem TV-Studio.

Innerhalb weniger Augenblicke wird auch Kader Loth live in die Sendung geschaltet, um sich an der Seite von Daniela Büchner (46) zum Knallhart-Vorwurf zu äußern.

Aber auch Wochen nach dem Abenteuer geht der Streit weiter. "Für mich bleibt sie eine Lügnerin, die mich in den Dreck gezogen hat", beschreibt Giulia ihre Gefühlswelt.

Auslöser des Zoffs war das Binden-Drama auf der Dschungel-Toilette. © RTL

"So hat sie sich auch im Camp verhalten. Immer wenn ich versucht habe, mit ihr ein Wort zu wechseln, warum sie so gemein zu mir ist, hat sie Heu ins Feuer geworfen und ist gegangen", schmeißt ihr Kader provokant hinterher.

Von Danni Büchners Schlichtungsversuch bekommt die 49-Jährige zu diesem Zeitpunkt nicht mehr allzu viel mit.

"Ich habe meine Streitigkeiten mit ihr privat geklärt. (...) Aber ich finde, Wochen nach der Aufzeichnung ist dann auch mal gut. Wir haben alle unseren Job gemacht und unser Geld bekommen."

Auch Kiez-Größe Olivia Jones versucht händeringend, die Emotionen in den Griff zu bekommen und alle Beteiligten zu beruhigen. "Lass uns mal alle wieder etwas herunterkommen. Es ist noch nie so hochgekocht in der Stunde danach. Dass jemand das Studio verlässt, ist neu."

Siegel-Widersacherin Loth hingegen wird zum Abschluss einfach der Saft abgedreht und die Live-Schalte beendet. Grund genug für Giulia, ins Studio zurückzukehren und Platz zu nehmen.