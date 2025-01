Zoff wegen Sams Dschungelteilnahme? Rafi überrascht Fans mit Ankündigung

Köln - Reality-Star Rafi Rachek (35) hat mit einer Ankündigung seine Fans überrascht. Der 35-Jährige legt völlig unerwartet eine Social-Media-Pause ein. Das sorgt für Gerüchte rund um einen möglichen Zoff mit Partner Sam Dylan (33), der bald am RTL- Dschungelcamp teilnehmen wird.

Fest steht: Reality-Fans können sich ein Format ohne beide zusammen wohl kaum vorstellen. Immerhin sind beide so etwas wie die inoffiziellen Trash-Könige geworden - haben unter anderem zuletzt am " Sommerhaus der Stars " teilgenommen und die Show gewonnen!

Gibt es etwa Streit mit Partner Sam, der bald ins Dschungelcamp aufbricht? Zumindest schien die Sache bei dem Paar in den letzten Tagen Thema gewesen zu sein.

In seiner Instagram -Story schrieb Rafi lediglich: "Hallo ihr Lieben, ich bin für eine bestimmte Zeit offline." Einen Grund für die Off-Phase nannte er nicht.

Hatte das Traumpaar des deutschen Reality Stress wegen des Dschungelcamps? Rafi Rachek (35, l.) und Partner Sam Dylan (33, r.) sind seit einiger Zeit eigentlich nur noch im Doppelpack im TV zu sehen. (Archivbild) © RTL

Unklar bleibt jedoch, ob Rafis Social-Media Rückzug nun eine bewusste Entscheidung für Sams Dschungelauftritt ist oder nicht. Er könnte damit natürlich den medialen Fokus auf seinen Partner lenken, um ihn zu unterstützen.

Die andere Möglichkeit wäre, dass Rafi gekränkt über die Entscheidung ist, nicht mit Sam in den RTL-Dschungel zu dürfen. In diesem Fall könnte das ihre Beziehung auf die Probe stellen, denn: Beide waren schon mehrfach getrennt. Und am australischen Lagerfeuer sprechen Promis ja gerne auch mal über private Schwierigkeiten.

Die Wahrheit werden die TV-Zuschauer ab dem 24. Januar erfahren. Dann startet die neue Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" live bei RTL.