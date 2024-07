Dumm oder dreist? Reality-Blondine lügt und betrügt bei Rauswurf - Und fliegt direkt auf

Suriname - In der fünften Folge " Reality Queens " steht die erste Eliminierungszeremonie an: Gleich zwei Kandidatinnen müssen den Dschungel und damit auch die Show verlassen. Da ist Drama natürlich vorprogrammiert.

Beim Anblick des ersten Spiels der Episode verfällt die wasserscheue Marlisa (32) sofort in Panik - was von ihren Mitstreiterinnen mit dem ein oder anderen Augenrollen bedacht wird. "Ich brauch' 'ne Therapie wegen euch allen!", versucht eine genervte Danni Büchner (46) die Blondine auf eine eher ungewöhnliche Art und Weise zu motivieren. "Hau denen aufs Maul, Marlisa! Kann doch nicht so schwer sein."

Dicke Luft: Franzi (29, 3.v.l.) hat sich nicht an die Regeln gehalten. © RTL

"Der Schlüpper ist schon bisschen voll", stellt Danni zu Beginn der Nominierungszeremonie fest. Und das durchaus zu Recht: Denn sie bekommt nicht nur von Jasmin (45), sondern auch von Marlisa eine Stimme. Da Letztere Teamkapitänin ist, zählt ihr Vote doppelt: Danni muss die Koffer packen.

Als Marlisa dann erklärt, Danni nur nominiert zu haben, um im Umkehrschluss deren Tochter Joelina zu schützen, rastet die 25-Jährige plötzlich aus: "Ist doch nicht so, als ob sie [Danni] mir den ganzen Tag die Windeln weckelt … wechselt ... wie heißt die Scheiße?! Ich hasse so was, was ist das?"

Und auch die Stimmvergabe im "Piranhas"-Team verläuft alles andere als langweilig: Kurz vor Franzis Vote wird der Dreh kurzzeitig wegen "technischer Probleme" pausiert. Diese Zeit nutzt die mehrfach nominierte 29-Jährige - die ihre Felle davonschwimmen sieht - dafür, den bereits geschriebenen Namen "Patricia" auf ihrem Brett mit der ebenfalls gefährdeten "Vanessa" zu ersetzen.

Damit verstößt sie natürlich ganz klar gegen die festgelegten Regeln - und schummelt noch dazu derart offensichtlich, dass es jeder checkt. "Fair spielen ist so nicht deins", kommentiert Jasmin angepisst. "Du bist hier die kleine süße Blondine für die Kamera, aber für mich bist du einfach nur fake."

Am Ende zahlt sich die aufgedeckte Manipulation natürlich nicht aus, sodass Franzi die meisten Stimmen erhält und gemeinsam mit Danni die Show verlassen muss.