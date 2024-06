06.06.2024 09:44 Ehe-Duell bei "Schlag den Star": Carpendales treten gegen Bushido und Anna-Maria Ferchichi an

Annemarie und Wayne Carpendale treten am 13. Juli in der ProSieben-Show "Schlag den Star" gegen Anna-Maria Ferchichi und Rapper Bushido an.

Von Friederike Hauer

München - In der kommenden Show "Schlag der Star" auf ProSieben treten zwei Ehepaare im Duell um 100.000 Euro an. Welches Paar arbeitet besser zusammen: Bushido (45, v.l.n.r.) mit Anna-Maria Ferchichi (42) oder Wayne (47) mit Annemarie Carpendale (46)? © Bildmontage: Felix Hörhager/dpa, Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Wie der Sender bekannt gab, messen sich die TV-Stars Annemarie (46) und Wayne Carpendale (47) am 13. Juli mit Anna-Maria Ferchichi (42) und Rapper Bushido (45). Ferchichi und Bushido sind seit 2012 verheiratet, die Carpendales seit 2013. Ob das eine Ehejahr einen Vorteil in der Spielshow bringt? Die Paare werden in bis zu 15 Runden beweisen müssen, wie gut sie zusammenarbeiten können. Dabei gilt es sowohl Sportsgeist und Geschick als auch Allgemeinwissen unter Beweis zu stellen. TV & Shows Neue Reality-Show: Direkt zum Start gibt's den Nippelblitzer! Am Ende kann die Haushaltskasse der Paare mit einem 100.000-Euro-Geldkoffer aufgepolstert werden. Matthias Opdenhövel (53) wird durch die Show führen, Ron Ringguth (58) kommentiert das Spektakel wie gewohnt aus dem Off.

Titelfoto: Bildmontage: Felix Hörhager/dpa, Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa