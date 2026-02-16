Ein Gesicht für ein namenloses Skelett: Er gibt Toten ihre Identität zurück

Stuttgart/Zwickau - Ein Skelett ohne Papiere, ohne Kleidung, ohne Zeugen – ein klassischer "Cold Case". Kriminalhauptkommissar Rainer berichtet im SWR-Podcast "Streifenfragen", wie er den Toten ihr Gesicht zurückgibt.

Kriminalhauptkommissar Rainer geht in seinem Beruf des Forensic Artists auf. © SWR3

"Im Kabelschaft liegt ja normal kein Mensch drin. Da muss was passiert sein. [...] Das war ja schon komplett skelettiert", erinnert sich Forensic Artist Rainer, der beim Landeskriminalamt in Stuttgart arbeitet. Es habe dort schon zehn bis 30 Jahre gelegen.

Im Jahr 2023 fand ein Baggerfahrer das Skelett auf dem Gelände einer ehemaligen Industrieanlage in Zwickau (Sachsen). Kurz darauf landete der rätselhafte Schädel auf dem Arbeitstisch der Forensic Artists.

Ohne weitere Anhaltspunkte mussten sie sich allein auf die knöcherne Struktur verlassen. "Irgendwann komm' ich ins Spiel und bekomm' den Schädel und gebe der Person wieder ein Gesicht. Ich mach' den praktisch wieder zum Menschen", beschreibt Rainer die Bedeutsamkeit seines Berufs.

Auch wird beim LKA die Altersanpassung von Vermissten durchgeführt.

Polizeioberkommissarin und angehende Forensic Artist Tabea erklärt: "Wir haben die Alterslehre. Der Lebensstil zum Beispiel beeinflusst natürlich das Altern. [...] Das Gesicht ist die Landkarte des Lebens."