"Mach' weiter deine B*msformate": Erste Reality Queen schmeißt im Dschungel hin

Kolumbien - Sie sind gerade mal zwei Tage im Dschungel und schon schmeißt eine hin: Christina "Shakira" Rusch ist nicht länger Teil der Trash-Sendung "Reality Queens". Die 27-Jährige hat aus freien Stücken das Handtuch geworfen.

Christina "Shakira" (27) schmeißt schon nach wenigen Tagen im Dschungel hin. © RTL / Benno Kraehahn

Als Team "Green Geckos" das Puzzle-Spiel gewinnt, ist klar: Die sechs Ladys dürfen die Zeit im Luxus-Camp verbringen. Die "Pink Piranhas" hingegen müssen als Verlierer im Loser-Camp gegenüber schlafen.

Für eine ist die Situation im verregneten Dschungel kaum zu ertragen: Christina "Shakira" fängt bitterlich an zu weinen und zieht direkt Konsequenzen: "Ihr seid voll das süße Team, und ich will, dass ihr weiterkommt. Aber ich bin an meine Grenzen gekommen und deshalb will ich mich von euch verabschieden."

Der äußerst frühe Auszug kommt nicht nur für die Zuschauer überraschend, sondern lässt vor allem die anderen Teilnehmerinnen schockiert zurück. "Das war wirklich ein Schlag ins Gesicht", zeigt sich Mitstreiterin Kader Loth (53) entsetzt.

Wollersheim-Ex Ginger (39) bringt ihre Enttäuschung auf den Punkt: "Die ist einfach nicht der Survival-Typ. Schuster bleib' bei deinen Leisten und mach' weiter deine B*msformate."