Während Dreharbeiten zu Erfolgsserie: Emmy-Gewinnerin tot im Hotel gefunden!

Athen/Tel Aviv - Schock am Set der AppleTV+ -Serie "Teheran": Produzentin Dana Eden (†52) ist während der Dreharbeiten zur vierten Staffel der international erfolgreichen israelischen Fernsehserie tot in ihrem Hotelzimmer in Athen aufgefunden worden.

TV-Produzentin Dana Eden wurde 52 Jahre alt. © DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Die Israelin hielt sich seit dem 4. Februar in der griechischen Hauptstadt auf, da dort neue Folgen des Spionagethrillers gedreht werden.

Wie mehrere israelische Medien sowie die Nachrichtenagentur AFP übereinstimmend berichten, wurde die Leiche von Eden am Sonntagabend in dem Hotel, das sich in der Nähe des Syntagma-Platzes im Zentrum Athens befindet, gefunden.

Laut eines Polizeisprechers wurde eine Autopsie angeordnet. Außerdem werden Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet. Allem Anschein nach handelt es sich bei dem Ableben der 52-Jährigen um Suizid.

Der israelische Kulturminister Miki Zohar (45) würdigte Eden bei X als eine "der wichtigsten und einflussreichsten Produzentinnen" der israelischen Fernsehbranche.

Als sie grade einmal ein Jahr alt war, hatte ihr Vater in ihrem Namen die Produktionsfirma "Dana Productions" gegründet. 1996 stieg sie schließlich selbst in das Unternehmen ein und produzierte ein Jahr später ihre erste TV-Sendung.