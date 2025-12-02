Ein Jahr nach dem Anschlag in Magdeburg: Opfer berichten über ihr Leben danach

Mageburg/Leipzig - Der 20. Dezember 2024 wird vielen Menschen in Erinnerung bleiben. Es war der Tag des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt . In einer "exactly"-Dokumentation des MDR kommen jetzt Hinterbliebene und Geschädigte zu Wort.

Der Aufbau des Magdeburger Weihnachtsmarktes hat sich nach dem Anschlag nachhaltig verändert. © Isabelle Wiermann/TAG24

Als Attentäter Taleb A. (51) mit seinem SUV über den Weihnachtsmarkt fuhr, verletzte er Hunderte Menschen. Sechs Besucher wurden bei dem Angriff getötet.

Der MDR hat sich jetzt mit einigen Opfern und Hinterbliebenen getroffen. Sie schildern den Reportern das Erlebte am Tatabend und wie sich ihr Leben danach verändert hat.

So auch Werner Jacob. Der Schausteller war seit Jahrzehnten mit seinem Grünkohlstand eine feste Institution auf dem Markt. In diesem Jahr übernimmt eine neue Generation seinen Laden.

Der Unternehmer war direkter Zeuge, wie das Auto durch die Menschenmenge gerast ist. Genau dieser Moment des Anschlags komme ihm immer wieder vor seine Augen, sobald er darauf angesprochen wird.

So kann er den Reportern bis heute noch genau schildern, wie seine ersten Eindrücke vor Ort waren. "Dann konnten Sie sehen, wie die Menschen richtig weggeschleudert wurden. Richtig geflogen teilweise. Das war eine Apokalypse gewesen."

Dennoch: "Der Lebensalltag geht weiter", sagt er. Werner Jacob hat sich professionelle Hilfe gesucht. Gleichzeitig zeigt er Verständnis, dass viele Menschen das Erlebte anders verarbeiten und bis heute darunter leiden.