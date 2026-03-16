Reality-Queen als lügender "Teufel" beschimpft: Droht jetzt eine Anzeige als Konsequenz?

Kolumbien - In der sechsten Folge " Reality Queens " macht sich Gina-Lisa Lohfink (39) immer unbeliebter bei ihren Konkurrentinnen. Und zwar so sehr, dass am Ende sogar eine Unterlassungsklage im Raum steht.

Gina-Lisa Lohfink (39) wird mit dem gegnerischen Team einfach nicht warm. © Screenshot RTL

Das Unheil nimmt bei einem vermeintlich harmlosen Ranking-Spiel seinen Lauf, bei dem Gina-Lisa immer wieder Widerworte äußert.

Cecilia Asoro (30) fasst die Situation zusammen: "Es war alles easy entspannt, bis der Teufel (Anm. d. Red.: Gina-Lisa) dann von drüben gerufen hat." Und immer weiter: "Die ist wirklich richtig peinlich, Dreck, Schmutz. Die ist 50, aber benimmt sich wie zwölf!"

Als die 39-Jährige - nicht 50-Jährige! - dann auch noch beim Gruppenspiel schummelt und dafür nicht etwa bestraft, sondern mit dem Sieg belohnt wird, brennen bei Cecilia und dem gegnerischen Team endgültig die Sicherungen durch.

Gina-Lisa selbst ist sich unterdessen keiner Schuld bewusst und will sogar rechtlich gegen die Unterstellungen der anderen "Queens" vorgehen: "Die spinnen, Anzeige ist raus. Unterlassungsklage gegen die. So redet keiner mit mir! [...] Lügen tut man nicht. Das ist echt Rufmord, das ist unter aller Sau."