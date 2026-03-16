Reality-Queen als lügender "Teufel" beschimpft: Droht jetzt eine Anzeige als Konsequenz?
Kolumbien - In der sechsten Folge "Reality Queens" macht sich Gina-Lisa Lohfink (39) immer unbeliebter bei ihren Konkurrentinnen. Und zwar so sehr, dass am Ende sogar eine Unterlassungsklage im Raum steht.
Das Unheil nimmt bei einem vermeintlich harmlosen Ranking-Spiel seinen Lauf, bei dem Gina-Lisa immer wieder Widerworte äußert.
Cecilia Asoro (30) fasst die Situation zusammen: "Es war alles easy entspannt, bis der Teufel (Anm. d. Red.: Gina-Lisa) dann von drüben gerufen hat." Und immer weiter: "Die ist wirklich richtig peinlich, Dreck, Schmutz. Die ist 50, aber benimmt sich wie zwölf!"
Als die 39-Jährige - nicht 50-Jährige! - dann auch noch beim Gruppenspiel schummelt und dafür nicht etwa bestraft, sondern mit dem Sieg belohnt wird, brennen bei Cecilia und dem gegnerischen Team endgültig die Sicherungen durch.
Gina-Lisa selbst ist sich unterdessen keiner Schuld bewusst und will sogar rechtlich gegen die Unterstellungen der anderen "Queens" vorgehen: "Die spinnen, Anzeige ist raus. Unterlassungsklage gegen die. So redet keiner mit mir! [...] Lügen tut man nicht. Das ist echt Rufmord, das ist unter aller Sau."
Gina-Lisa und Ginger lagen nach Schönheitseingriffen im Sterben
Mit Ginger Costello-Wollersheim (39) hat Gina zumindest eine Freundin in der Show - und eine Leidensgefährtin, die schnell zur Sprache kommt. Beide Frauen seien nämlich zum Opfer eines Schönheitseingriffspfuschs in der Türkei geworden.
Schmerzlich erinnert sich Gina-Lisa an ihre schiefgegangene Po-Operation: "Eine Woche lang lag ich im Sterben." Und Ginger, bei der eine Magenballon-Operation nicht nach Plan lief, fügt hinzu: "Die haben mein ganzes Leben dadurch eingeschränkt."
Demnach habe sie sich in der türkischen Klinik einen Magenballon einsetzen lassen, der nach einer Weile durch ein neues Exemplar getauscht werden sollte - mit dramatischen Folgen!
"Der zweite Magenballon ist in meinen Darm gerutscht und hat ihn total aufgeschnitten", erzählt Ginger. "Das waren Schmerzen, sechs, sieben Wochen Krankenhaus. Dadurch bin ich fast gestorben."
Die sechste Folge der 2. Staffel "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" könnt Ihr ab sofort auf RTL+ streamen. Immer montags erscheint eine neue Episode.
Titelfoto: Montage Screenshot RTL