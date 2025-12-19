Einschalten lohnt sich: Jede Menge Stars im "Kölner Treff"
Köln - Zum letzten Mal in diesem Jahr begrüßt das Moderatoren-Duo Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48) jede Menge Stars im "Kölner Treff". Wie immer wollen die beiden ihren Promis zahlreiche spannende Storys aus der Nase ziehen.
Mit dabei ist unter anderem ein Kollege von Link und Beisenherz. Denn "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (63) wird sich die Ehre geben und im WDR-Talk Rede und Antwort stehen.
Seit über zehn Jahren begeistert der 63-Jährige als charmanter Gastgeber der ZDF-Trödelshow seine Fans - egal ob alt oder jung.
Denn kürzlich mischte er sogar auf der Streaming-Plattform Twitch mit und bewies damit, dass er auch digital voll im Trend ist.
Bevor er aber zur Kultfigur bei "Bares für Rares" wurde, zeigte er sein Können als TV-Koch. Doch aufgepasst: Für ein Weihnachts-Special kehrt der Rheinländer, der gelernter Koch ist, zumindest kurzzeitig an den Herd zurück.
Dazu spricht er über persönliche Weihnachtsrituale und Anekdoten aus seiner Kindheit.
Mark Forster spricht über alte polnische Traditionen an Weihnachten
Ebenfalls mit dabei ist "Bergdoktor"-Star Hans Sigl (56). Auch wenn man es kaum glauben mag, aber wenn draußen der erste Schnee fällt, zieht es den Literaturfan nicht in die Berge, sondern auf die Kleinkunstbühne, wo er mit besinnlichen Erzählungen sein Publikum begeistert.
Daher dürfte es ihm auch leicht fallen, im "Kölner Treff" über Weihnachten gestern und heute zu sprechen und vielleicht sogar Einblicke in sein persönliches Fest zu geben.
Das Thema Weihnachten beschäftigt auch Franca Cerutti, die Psychotherapeutin vom Niederrhein. Bei Susan Link und Micky Beisenherz verrät sie, wie man die dunkle Jahreszeit und die Feiertage überstehen kann, ohne dass alte Wunden wieder aufreißen.
Zudem ist Mark Forster (42) zu Gast, der über alte polnische Traditionen an Weihnachten redet. Weniger weihnachtlich geht es dafür bei Meltem Kaptan (45) zu. Die Comedienne, preisgekrönte Schauspielerin und Moderatorin erzählt von ihrem aktuellen Projekt Adile Naşit, einem Biopic über eine Frau, die in der Türkei Legenden-Status hat.
Zu guter Letzt wird Carina Raddatz (28) zu Wort kommen. Die Kölnerin ist für den Verein "Obstkäppchen" tätig und packt jeden Monat Tüten mit frischem Obst, Gemüse und kleinen Extras für Seniorinnen und Senioren, deren Rente kaum für das Nötigste reicht.
Der "Kölner Treff" am 19. Dezember startet um 22 Uhr im WDR. Wer die zweistündige Sendung verpasst hat, für den steht sie im Anschluss auch noch in der WDR-Mediathek auf Abruf zur Verfügung.
Titelfoto: WDR/Melanie Grande