Einschalten lohnt sich: Jede Menge Stars im "Kölner Treff"

Zum letzten Mal in diesem Jahr begrüßen Susan Link und Micky Beisenherz jede Menge Stars im "Kölner Treff". Welche Storys geben die Promis preis?

Von Florian Fischer

Köln - Zum letzten Mal in diesem Jahr begrüßt das Moderatoren-Duo Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48) jede Menge Stars im "Kölner Treff". Wie immer wollen die beiden ihren Promis zahlreiche spannende Storys aus der Nase ziehen.

Susan Link (48) und Micky Beisenherz (48) begrüßen letztmals in diesem Jahr jede Menge Promis im "Kölner Treff". © WDR/Melanie Grande Mit dabei ist unter anderem ein Kollege von Link und Beisenherz. Denn "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter (63) wird sich die Ehre geben und im WDR-Talk Rede und Antwort stehen. Seit über zehn Jahren begeistert der 63-Jährige als charmanter Gastgeber der ZDF-Trödelshow seine Fans - egal ob alt oder jung. Denn kürzlich mischte er sogar auf der Streaming-Plattform Twitch mit und bewies damit, dass er auch digital voll im Trend ist. TV & Shows Blutspenden, Plätzchen, Dauerlauf: WDR will mit "Weihnachtswunder" Millionen sammeln Bevor er aber zur Kultfigur bei "Bares für Rares" wurde, zeigte er sein Können als TV-Koch. Doch aufgepasst: Für ein Weihnachts-Special kehrt der Rheinländer, der gelernter Koch ist, zumindest kurzzeitig an den Herd zurück. Dazu spricht er über persönliche Weihnachtsrituale und Anekdoten aus seiner Kindheit.

Mark Forster spricht über alte polnische Traditionen an Weihnachten