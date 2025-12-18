ZDF-Silvestershow in Hamburg: Weitere Details zu Künstlern, Co-Host und Co. bekannt
Hamburg - Wenn der Countdown runtertickt und ganz Deutschland auf den Jahreswechsel schaut, lässt das ZDF es richtig krachen. Mit "Willkommen 2026" steigt am 31. Dezember 2025 die große Silvestershow - und das erstmals live aus Hamburg. Jetzt sind weitere Details bekannt.
Los geht's ab 20.15 Uhr. Dass Andrea Kiewel (60) und Johannes B. Kerner (61) als eingespieltes Moderationsduo durch den Abend führen, stand bereits fest. Auch, dass der Hamburger Sänger Johannes Oerding (43) und die britische Boygroup Blue ihre Musik auf der Bühne zum Besten geben werden, war bereits bekannt.
Doch neben dem 43-Jährigen und der Kultband gab das ZDF nun noch weitere musikalische Highlights bekannt. Auf der schwimmenden Showbühne in der HafenCity unter anderem mit dabei sind:
- Musiker Michael Patrick Kelly (48)
- DJ Felix Jaehn (31)
- Sängerin Kerstin Ott (43)
- Rapper Das Bo (49)
- Sängerin und Musical-Darstellerin Sarah Engels (33)
- die österreichische Band Wanda
- Liedermacher Oimara (33)
- Jenny (53) von Ace of Base
- die Eurodance-Band ATC
- T Seven (49) von Mr. President
- Singer-Songwriterin LINA (28)
- Sängerin Emilia Pieske (20)
- der Rapper und Songwriter FAYAN (33)
- der "Voice of Holland"-Gewinner Dennis van Aarssen (31)
- die Pop-Schlagersängerin Anna-Maria Zivkov (26)
- "MJ – Das Michael Jackson Musical"
- sowie das Charity-Musikprojekt "We Are The Voice", bestehend aus den Finalistinnen und Finalisten der TV-Show "The Voice Kids"
Doch das war noch nicht alles: Passend zur Showlocation in der Hansestadt performen Hamburger Musiker Lotto King Karl (58) und der Shanty-Chor De Tampentrekker auf der Bühne.
ZDF-Silvesterparty: Oli P. als Co-Host im Einsatz
Parallel zur Show in der HafenCity ist Schauspieler Oli P. (47) als Co-Host in der Stadt unterwegs: Unterwegs an den Hotspots Hamburgs trifft er auf der Reeperbahn Künstlerinnen und Künstler aus der Olivia Jones-Familie. Auf dem Museumsschiff Rickmer Rickmers an den Landungsbrücken spricht er mit "Notruf Hafenkante"-Star Marc Barthel (36).
Für den passenden Überblick sorgt ZDF-Wettermoderator Benjamin Stöwe (42), der live das Wetter für den Silvesterabend und den Start ins neue Jahr präsentiert. Wer am 31. Dezember nicht bis 20.15 Uhr zum Showbeginn warten möchte, kann bereits vor der Party ein dicht gepacktes Programm auf dem Sender sehen.
Um 19.15 Uhr überträgt das ZDF die Neujahrsansprache von Bundeskanzler Friedrich Merz (70), gefolgt von "heute-show spezial – Das war 2025" um 19.25 Uhr. Dort werden die beiden Komiker Fabian Köster (30) und Lutz van der Horst (50) die stärksten Satire-Reportagen des Jahres präsentieren.
Und auch zum Jahreswechsel ist noch lange nicht Schluss: Um 0.50 Uhr übernimmt Schlager-Star Mickie Krause (55) mit der "ZDF-Mitternachtsparty" und sorgt für gute Stimmung in den ersten Stunden des Jahres 2026.
Titelfoto: Bildmontage: ZDF/Marcus Höhn, Rolf Vennenbernd/dpa, Hendrik Schmidt/dpa