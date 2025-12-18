ZDF-Silvestershow in Hamburg: Weitere Details zu Künstlern, Co-Host und Co. bekannt

Am 31. Dezember 2025 findet die ZDF-Silvesterparts "Willkommen 2026" in der Hamburger HafenCity statt. Das ZDF verkündete nun weitere Details.

Von Jana Steger

Hamburg - Wenn der Countdown runtertickt und ganz Deutschland auf den Jahreswechsel schaut, lässt das ZDF es richtig krachen. Mit "Willkommen 2026" steigt am 31. Dezember 2025 die große Silvestershow - und das erstmals live aus Hamburg. Jetzt sind weitere Details bekannt.

Andrea Kiewel (60) und Johannes B. Kerner (61) moderieren die ZDF-Silvestershow "Willkommen 2026" in Hamburg. © ZDF/Marcus Höhn Los geht's ab 20.15 Uhr. Dass Andrea Kiewel (60) und Johannes B. Kerner (61) als eingespieltes Moderationsduo durch den Abend führen, stand bereits fest. Auch, dass der Hamburger Sänger Johannes Oerding (43) und die britische Boygroup Blue ihre Musik auf der Bühne zum Besten geben werden, war bereits bekannt. Doch neben dem 43-Jährigen und der Kultband gab das ZDF nun noch weitere musikalische Highlights bekannt. Auf der schwimmenden Showbühne in der HafenCity unter anderem mit dabei sind: Musiker Michael Patrick Kelly (48)

DJ Felix Jaehn (31)

Sängerin Kerstin Ott (43)

Rapper Das Bo (49)

Sängerin und Musical-Darstellerin Sarah Engels (33)

die österreichische Band Wanda

Liedermacher Oimara (33)

Jenny (53) von Ace of Base

die Eurodance-Band ATC

T Seven (49) von Mr. President

Singer-Songwriterin LINA (28)

Sängerin Emilia Pieske (20)

der Rapper und Songwriter FAYAN (33)

der "Voice of Holland"-Gewinner Dennis van Aarssen (31)

die Pop-Schlagersängerin Anna-Maria Zivkov (26)

"MJ – Das Michael Jackson Musical"

"MJ – Das Michael Jackson Musical"

sowie das Charity-Musikprojekt "We Are The Voice", bestehend aus den Finalistinnen und Finalisten der TV-Show "The Voice Kids"

Doch das war noch nicht alles: Passend zur Showlocation in der Hansestadt performen Hamburger Musiker Lotto King Karl (58) und der Shanty-Chor De Tampentrekker auf der Bühne.



ZDF-Silvesterparty: Oli P. als Co-Host im Einsatz