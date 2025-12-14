Blutspenden, Plätzchen, Dauerlauf: WDR will mit "Weihnachtswunder" Millionen sammeln

Das "WDR 2‑Weihnachtswunder" macht in diesem Jahr Station in Essen und setzt auf die Hilfsbereitschaft der Menschen im Westen.

Von Rolf Schraa



Das gläserne Studio steht seit Samstag auf dem Burgplatz in Essen. © WDR/Thomas Brill Seit Samstag senden die vier WDR‑2‑Moderatorinnen und Moderatoren Sabine Heinrich (48), Steffi Neu (54), Jan Malte Andresen (53) und Thomas Bug (55) dazu bis zum 17. Dezember rund um die Uhr aus einem gläsernen Studio auf dem Burgplatz vor dem Essener Dom. Gefördert werden rund 30 Hilfsprojekte in mehr als 20 Ländern - gegen den Hunger in der Welt, aber auch für Menschen in Nordrhein‑Westfalen, darunter die NRW-Tafeln. Im vergangenen Jahr kamen in Paderborn mehr als zwölf Millionen Euro zusammen. An diesen Rekord will die Aktion in Essen anknüpfen, wie Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (52, CDU) ankündigte.​ Das gläserne Studio ist Anlaufstelle für Besucher, die vor Ort spenden oder ihre Musikwünsche gegen eine Spende ins Programm bringen können. Auch Onlinezahlungen sind möglich. Zu den Spendenaktionen zählt etwa eine Blutspende‑Initiative an der Universitätsmedizin Essen. Blutspender können dort einen Teil ihrer Aufwandsentschädigung oder einen frei gewählten Betrag an das Weihnachtswunder weitergeben und erhalten als Dankeschön ein Los für Klinikführungen oder fachkundige Massagen von angehenden Physiotherapeuten, wie der WDR mitteilte.

Mit diesen Aktionen wollen Vereine und Institutionen Spenden sammeln

Sind bis zum 17. Dezember durchgehend auf Sendung (v.l.n.r.): die WDR-Moderatorinnen und -Moderatoren Steffi Neu, Thomas Bug, Jan Malte Andresen und Sabine Heinrich. © A.FUSSWINKEL/WDR/dpa Das Essener Altenheim Nova Vita Residenz hat mit einer Gedächtnis‑Aktion Geld gesammelt: Sechs Bewohnerinnen im Alter zwischen 82 und 92 Jahren erspielten dabei 720 Euro. Die Damen mussten sich zwölf Gegenstände merken und sie in der richtigen Reihenfolge aufzählen. Für jeden Treffer gab es zehn Euro für die Spendenkasse, die von der Einrichtung auch noch aufgestockt wurde. Alle Damen erreichten die Höchst-Punktzahl, wie ein Heimsprecher berichtete.​ Aus Köln beteiligt sich die Deutsche Sporthochschule mit dem "Christmas Sunrise Swim", einem Spendenschwimmen mit Rahmenprogramm von drei Uhr morgens bis zum Sonnenaufgang. Sportlich ist auch die Aktion der Laufgruppe "FunForRun Witten", die am Sonntag (14. Dezember) von der Jahrhunderthalle in Bochum rund 17 Kilometer bis zum Burgplatz in Essen zurücklegt und dort gegen Mittag ankommen möchte. ​ Ein inklusives Beispiel ist die Sportgruppe "Mülheimer Maulwürfe", in der sehende und nicht sehende Menschen gemeinsam trainieren. Auf einem Weihnachtsmarkt in Mülheim an der Ruhr verkaufen sie Plätzchen und Weihnachtsschmuck und bieten eine Blindverkostung mit Simulationsbrillen an; die Einnahmen fließen vollständig in die Weihnachtswunder‑Spenden. Ein besonderes Signal aus dem Ruhrgebiet kommt vom Wittener Knappenverein, der sich mit weiteren Knappenvereinen zusammengeschlossen hat. Die einstigen Bergleute sammeln Spenden und planen, am 17. Dezember in traditioneller Montur mit Grubenlampen zum Burgplatz zu kommen. Dort wollen sie die Gesamtsumme übergeben und das Steigerlied singen.​

