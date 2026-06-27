Baby-Boom im Zoo: Mutige Küken und historischer Pudu-Nachwuchs

Leipzig - In der neuen " Elefant, Tiger & Co. "-Folge dreht sich in dieser Woche alles um den zahlreichen Nachwuchs im Leipziger Zoo . Während die einen dabei erstmals in elterlicher Begleitung das Außengehege bestaunen, werden andere von der Mama getrennt, da die erste medizinische Untersuchung ansteht - ganz schön aufregend!

Die beiden Nandu-Küken erkunden zum ersten Mal mit Papa Hannibal das Außengehege. © Zoo Leipzig

Bei den Darwin-Nandus kümmert sich Papa Hannibal vorbildlich um seine Küken. Nach ihrer Geburt im April sind die beiden inzwischen groß genug für eine erste Expedition auf der Außenanlage.

"Die zwei sind gut gewachsen und haben im Vorgehege schon ordentlich Meter zurückgelegt", bilanziert Tierpfleger Florian Ludwig, während er gemeinsam mit seiner Kollegin ein paar Leckereien auslegt, die das Trio aus dem Häuschen locken sollen.

Als sich das Tor dann öffnet, schreitet Vater Hannibal mutig voran. Für den Hahn endet mit dem Spaziergang immerhin eine mehrmonatige Durststrecke, schließlich war er seit Februar wegen Brut und Aufzucht nur hinter den Kulissen.

Nach anfänglichem Zögern trauen sich dann auch die beiden Küken aus dem Stall und flitzen ihrem Papa hinterher, der sich sichtlich freut, wieder die Hügel auf und ab rennen zu können. Dann machen sich die drei gemeinsam über die bereitgestellten Snacks her, frische Luft macht schließlich hungrig.