Süße Überraschung im Leipziger Zoo: Giraffe bringt heimlich Nachwuchs zur Welt

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Große Überraschung im Leipziger Zoo: Vergangene Nacht brachte die Giraffe Sipiwe still und heimlich ihr Kalb zur Welt.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - Große Überraschung im Leipziger Zoo: In der Nacht auf Mittwoch brachte die Giraffe Sipiwe (8) still und heimlich ihr Kalb zur Welt.

Noch keine 24 Stunden alt ist dieses kleine Giraffen-Kalb.
Noch keine 24 Stunden alt ist dieses kleine Giraffen-Kalb.  © Zoo Leipzig

Da haben die Pfleger sicher nicht schlecht geschaut, als sie am Morgen plötzlich die zuckersüße Baby-Giraffe anschaute.

"Besser kann es nicht laufen, wenn der Nachwuchs ohne Komplikationen zur Welt kommt und uns am Morgen überrascht", freut sich Kurator Ruben Holland.

Mama Sipiwe wurde vorsorglich schon vor einigen Tagen von der Herde getrennt und in einem eigens für die Geburt vorbereiteten Stall untergebracht.

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Um die Bindung zu ihrem Jungen zu verstärken, bekommen die beiden auch die nächsten Tage noch etwas Zeit zu zweit - wenn auch mit Sichtkontakt zur restlichen Herde. Dann beginnt das schrittweise Kennenlernen.

Nach einer ersten Untersuchung kann bereits gesagt werden, dass das Giraffen-Kalb einen gesunden und kräftigen Eindruck macht.

Das vergangene Woche geborene Südpudu-Mädchen wiegt mittlerweile 1,13 Kilo.
Das vergangene Woche geborene Südpudu-Mädchen wiegt mittlerweile 1,13 Kilo.  © Zoo Leipzig
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Nicht nur die Giraffen freuen sich über Nachwuchs. Auch bei den Südpudus fruchteten die Zuchtversuche und Mama Mette (3) bekam vergangenen Donnerstag ihr inzwischen über ein Kilo schweres Mädchen. Und das Rote-Panda-Weibchen Kamala (2) hat am 3. Juni einen Jungen zur Welt gebracht.

Titelfoto: Zoo Leipzig

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