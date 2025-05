Zu wildes Liebesspiel bei Tigern im Zoo Leipzig: Pfleger muss eingreifen

Leipzig - Bei den Raubkatzen im Leipziger Zoo liegt Liebe in der Luft, doch auf Nachwuchs wartet man derzeit noch vergeblich. Das soll sich jetzt ändern, denn auf einmal geben Tiger und Leoparden Vollgas.

Das klappt ja schon ganz gut zwischen Yushka und Czar, aber manchmal werden sie von ihren Emotionen übermannt. © Facebook/Zoo Leipzig

"Was macht die Liebe?", fragt Tierpfleger Lasse Nieberding in der neuesten Folge von "Elefant, Tiger & Co." seinen Schützling Czar, während er ihm sein Frühstück unter die Nase hält.

Der damals sechs Jahre alte Kater kam im vergangenen Sommer nach Leipzig, um mit der gleichaltrigen Yushka für zuckersüßen Tiger-Nachwuchs zu sorgen. Bisher ohne Erfolg.

Doch es scheint ein guter Tag für einen Paarungsversuch zu sein: Kaum öffnet Lasse den Schieber zwischen beiden Gehegen, rollt sich Yushka auf den Rücken und signalisiert, dass sie bereit ist für den Tiger ihres Herzens.

Schnell geht es zur Sache zwischen ihr und Czar - allerdings fahren beide dabei gern mal ihre Krallen aus. Der Kater beißt in ihren Nacken, zerrt und knurrt, bis Lasse schließlich eingreifen muss. "Hey, hey, hey", ruft er und pfeift die beiden zusammen. "Da wurde aus Spielen mal kurz Ernst, aber nichts Schlimmes", ist er erleichtert.

Man müsse immer aufpassen, wenn beide zusammen sind. "Er ist ja wirklich ein Toller und Lieber, aber dennoch ist der Pulsschlag beim Zusammenlassen höher", gibt der Tierpfleger zu. Na, hoffentlich hat sich die kurze Aufregung dann auch gelohnt.