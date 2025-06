"Rein theoretisch kann er": Warum Koalabär Yuma erstmal kein Vater wird

Leipzig - Im Koalahaus des Leipziger Zoos herrscht derzeit Flaute in Sachen Leidenschaft. Obwohl Männchen Yuma mit Mandie und Erlinga gleich zwei potenzielle Partnerinnen zur Auswahl hat, ist der Funke zwischen ihm und den beiden Mädels bisher nicht übergesprungen. In der neuen Folge Elefant, Tiger & Co. wird nach Wegen gesucht, das Zuchtprojekt doch noch zum Erfolg zu führen.