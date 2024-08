Schlummernde Gefahr im Leipziger Zoo: Alligator macht Außengehege unsicher

In "Elefant, Tiger & Co." wird Alligator Elli aus ihrer Komfortzone geholt.

Von Lisa Marie Peisker

Leipzig - In der neuen Folge "Elefant, Tiger & Co." soll Alligator Elli zum ersten Mal die Außenanlage erkunden. Blöd nur, dass sie darauf so überhaupt keinen Bock hat.

Alligatoren fühlen sich im Wasser am wohlsten. (Symbolbild) © dpa/Stephen Morrison Ja, auch die Reptilien müssen bespaßt werden, stellt Tierpfleger Robin Neumann fest und macht sich mit dem Futterstab - daran befestigt ein totes Kaninchen - auf den Weg ins Alligatorengehege des Leipziger Zoos. Sein Ziel ist es, die Stubenhockerin Elli nach draußen zu bewegen. Nachdem der erste Anlauf nicht funktioniert hat, erbarmt sich das Tier beim zweiten Mal dann doch und robbt immer schön dem Futter hinterher nach draußen. Bares für Rares Unfassbar! Stures "Bares für Rares"-Ehepaar bricht Verhandlungen wegen 10 Euro ab Auch wenn Elli auf den ersten Blick etwas träge wirkt, stellt Robin klar: "Die sind superschnell, man muss halt wissen, wie man so mit denen umgeht". Ein Glück haben sie einen so erfahrenen Pfleger an der Seite. Ellis Artgenosse ist übrigens nicht so offen für neue Situationen und das, obwohl er der größere von den beiden ist. "Das ist sein Safe Space", erzählt Robin, währende er aufs Wasser zeigt. "Da ist er am schnellsten, er kann tauchen, er kann die Luft anhalten. Hier draußen ist er ein bisschen angreifbar."