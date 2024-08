Zeugungs-Flaute bei den Leipziger Schneeleoparden: "Das ist meistens der Mann, der daran Schuld ist"

Leipzig - Kalt müsste es sein - zumindest für die Paarungszeit der Schneeleoparden. Bei der aktuellen Hitze ist der Leipziger Großkatze Askar (8) nämlich so gar nicht nach Aktivitäten zumute.

Der Tierpfleger weiß über seinen Schützling Askar: "Man merkt schon die Temperaturen, also umso wärmer es ist, umso unkonzentrierter ist er auch und wenn er kommt, dann machen wir auch was mit ihm und wenn ihm zu warm ist, dann ist das auch sein gutes Recht einfach im Schatten oder im Kühlen liegenzubleiben."

"Die hätten dieses Jahr wieder züchten können und der Kater hat auch ganz fleißig gedeckt, aber leider hat es nicht funktioniert", berichtet Tierpflegerin Maria Raitzig in der aktuellen Folge von " Elefant, Tiger und Co. ".

Ungewöhnlich: Schneeleoparden seien eigentlich Einzelgänger, Askar und Chandra aber schon seit Jahren ein Paar. Und das es bei den beiden mit Nachwuchs klappen kann, zeigte sich schon in der Vergangenheit - so wurden die Raubkatzen bereits gemeinsam Mama und Papa.

Doch Paarungszeit ist erst wieder zwischen Januar und März, Raiting fasst schließlich zusammen: "Nein, die Wärme das ist nichts so für die Schneeleoparden" und serviert dem Vierbeiner-Duo zur Abkühlung Curry- und Fleischeis. Da steigt doch gleich die Vorfreude auf den Winter.

"Elefant, Tiger & Co." läuft immer freitags ab 19.50 Uhr im MDR-Fernsehen. Die aktuelle Folge in voller Länge findet Ihr in der Mediathek.