Er rannte schon bei "Schlag den Star" auf die Bühne! Flitzer-Eklat beim "Doppelpass"

Während der "GTA6-Flitzer" sich als Mitarbeiter von Sport1 vorstellt und sich dieses Mal auf das Game "Why City" in seinen wirren Aussagen bezieht, schnappt sich der andere Mann kurzerhand ein Wasserglas, das auf dem Tisch steht, und übergießt den Flitzer sowie Moderator Florian König (55) mit dem Inhalt.

In dem Moment springt auch Effenberg auf und hilft König dabei, die beiden Störenfriede nach draußen zu geleiten.

"Ja, ja, Why City", ruft König ihnen noch im Gehen hinterher. "Wiederschauen, aber schnell, sag mal. Was ist hier denn los", ist er immer noch fassungslos, als er sich zurück an seinen Platz bewegt. "Und das am Sonntagmorgen", fügt Effenberg an.

Bekanntheit erlangte der Flitzer mit dem Dutt vor zwei Jahren, als er im August 2021 die Sendung "Schlag den Star" stürmte.

Dabei duellierten sich gerade Sophia Thomalla (33) und Evelyn Burdecki (34), als er auf die Bühne rannte und Moderator Elton (52) fragte: "Ich würde gerne wissen: Wo zur Hölle ist GTA 6? Ich warte immer noch auf GTA 6!".

GTA 6 ist ein von Rockstar Games entwickelten Computerspiel. "Why City" ist ein Actionspiel. Auf X, ehemals Twitter, wird der Flitzer für sein "Comeback" gefeiert, die Teilnehmer beim Doppelpass fanden den Auftritt alles andere als witzig.