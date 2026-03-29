Erste TV-Show für Parshad: Wer ist Kartoffelgutachterin, Wer ist Pornodarsteller?

Frankfurt am Main - Auf Instagram , Youtube und TikTok bringt sie schon Hunderttausende zum Lachen, jetzt will Parshad Esmaeili (28) das auch im Fernsehen schaffen: Die Komikerin aus Hessen bekommt ihre erste eigene TV-Show bei ZDFneo.

Parshad Esmaeili (28) bekommt auf ZDFneo ihre erste TV-Show namens "Neo Match up". © Friso Gentsch/dpa

"Ich hab's mir zur Lebensaufgabe gemacht, Menschen - wenn auch nur für ein paar Sekunden - von ihren Problemen, Ängsten, Sorgen (...) abzulenken, weil dieses Leben ist scheiße hart", sagte die 28-Jährige vor einigen Wochen dazu auf Instagram. "Und jetzt geht ein riesen Lebenstraum in Erfüllung. Ich bin sprachlos."

Sie mache seit Jahren Comedy und Entertainment und habe nicht gedacht, dass dieser Traum mal in Erfüllung gehen würde, sagte sie.

Esmaeili arbeitete bereits fürs Radio und für das Online-Netzwerk funk. In ihrer neuen Show "Neo Match up" (Streamingstart 30. März) tritt sie pro Folge gegen einen prominenten Gast an.

Sie und ihre Gäste müssen Menschen einschätzen. Pro Folge gibt es ein Thema: Berufe, Straftaten oder auch Beauty-OPs.

Wer hat welchen Beruf, wer hat was getan? Das müssen Esmaeili und ihr jeweiliger Gast dann zuordnen. Das klingt nach Fremdscham - ist es aber nicht, dank der Gastgeberin.