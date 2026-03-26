Sandmann-Star "Moppi" feiert runden Geburtstag: Fans des Hundes haben großen Grund zur Freude

Berlin - Ein halbes Jahrhundert Moppi: Der wuschelige und grummelige Kult-Hund aus "Unser Sandmännchen" feiert 50. Geburtstag.

Seit 50 Jahren begleitet Moppi (r.) Kinder ins Bett, © Carsten Koall/dpa

Anlässlich des Jubiläums am 3. April 2026 kündigte der "Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB)" am Donnerstag gemeinsam mit MDR, NDR und KiKA ein umfangreiches Programm mit neuen Folgen und Sonderaktionen an.

So startet am 30. März eine zweite Staffel der Reihe "Moppi und MiWau" mit zehn neuen Episoden. Die jeweils rund dreieinhalb Minuten langen Folgen laufen montags im Abendgruß und sind auch digital abrufbar.

Darüber hinaus stellt die ARD Mediathek ein Jubiläumspaket mit klassischen und neueren Geschichten rund um Moppi bereit. Dazu zählen unter anderem Zusammenschnitte aus "Pittiplatsch"-Folgen, Inhalte aus "Moppi und der Leckerladen" und ein Special der Reihe "Moppi und MiWau".

Auch im Rahmenprogramm ist Moppi vertreten: In der neuen Sandmann-Geschichte "Feuerwehrauto im Mauerpark" tritt die Figur in einer kurzen Szene an der Seite des Sandmännchens auf. Zudem geht Moppi auf Tour und besucht Familienveranstaltungen wie beispielsweise am 13. und 14. Juni das FEZ-Berlin.

