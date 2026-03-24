"Er ist verheiratet, aber nicht mit ihr": Neue "Temptation Island"-Paare reisen mit vielen Problemen an
Kreta - Vier Paare stellten sich bei der 8. Staffel "Temptation Island" dem ultimativen Treuetest und alle waren vorbelastet. Als die Verführerinnen mehr über die Beziehungen hörten, waren sie sich bei einigen Männern sicher: "Der ist leichte Beute".
Vor allem bei Dominik (25) aus Hamburg hatten einige Single-Frauen kaum Zweifel. Er wollte seiner Freundin Loucia (23) seine Treue beweisen, doch das Vertrauensverhältnis war angebrochen.
"Ich habe von ihm einen Schlag in die Leber bekommen", erzählte die Hamburgerin in der ersten Folge. "Er hat mit einer anderen geschrieben über mehrere Wochen. Zu dem Zeitpunkt sind in unserer Beziehung die heiligen drei Worte von 'Ich liebe dich' noch nicht gefallen, aber in diesem Chat sind sie gefallen."
Moderatorin Janin Ullmann (41) ließ dann direkt die nächste Bombe platzen: "Du bist verheiratet, aber nicht mit Loucia", sagte sie zu Dominik. Er bestätigte, dass die Scheidung läuft.
Loucia beschrieb die Sendung als "seine letzte Chance". Der 25-Jährige war sich hingegen sicher: "Wir gehen hier als Paar raus".
Ob das so bleiben wird? Die 23-jährige Hamburgerin hielt sich jedenfalls nicht zurück, ließ sich in der ersten Nacht in der Frauenvilla direkt von einem oberkörperfreien Verführer antanzen und fasste ihn auch an. Wie Dominik darauf reagieren wird, bleibt noch offen.
Die anderen Männer waren sicher: "Bei Jonathan wird es kein Stopp geben"
Auch bei einem anderen Mann waren sich die Verführerinnen sicher, dass da noch mehr gehen wird. Jonathan (24) und Melina (22) aus Dubai sind seit zweieinhalb Jahren ein Paar.
"Er ist das, was ich mir vorstelle, wie ein christlicher Mann sein soll", sagte die 22-Jährige über ihren Freund. Gott und der Glaube spielten eine große Rolle in der Beziehung. "Gott steht immer zwischen uns, Ich-Gott-Melina. Ohne Gott würde unsere Beziehung nicht halten", erklärte Jonathan.
Melina mache in der Beziehung die Ansagen. Der 24-Jährige musste sich beispielsweise von seinen Freundinnen trennen, seitdem er mit ihr zusammen ist. "Damit bin ich gar nicht klargekommen", so Melina.
Sie war sich sicher, dass sie den Treuetest bestehen. Die Verführerinnen und auch die anderen vergebenen Männern zweifelten daran, als sie sahen, wie Jonathan direkt in der ersten Nacht in der Männervilla aufdrehte. "Bei Jonathan wird es kein Stopp geben. Der wird immer weiter nach oben gehen", stellte Etienne (21) fest.
Auch Verführerin Anika (29) sagte: "Da wird noch einiges passieren".
Neben diesen zwei Paaren stellten sich außerdem noch Ex-Verführer Momo (34) aus Göttingen und seine Freundin Laura (24) aus Paderborn und Charleen (20) und Etienne (21) aus Düsseldorf den Herausforderungen.
Neue Folgen von der 8. Staffel "Temptation Island" seht Ihr immer dienstags exklusiv bei RTL+.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/RTL+