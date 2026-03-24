"Er ist verheiratet, aber nicht mit ihr": Neue "Temptation Island"-Paare reisen mit vielen Problemen an

Kreta - Vier Paare stellten sich bei der 8. Staffel " Temptation Island " dem ultimativen Treuetest und alle waren vorbelastet. Als die Verführerinnen mehr über die Beziehungen hörten, waren sie sich bei einigen Männern sicher: "Der ist leichte Beute".

Loucia (23) und Dominik (25) aus Hamburg sind seit Oktober 2024 zusammen. © Screenshot/RTL+

Vor allem bei Dominik (25) aus Hamburg hatten einige Single-Frauen kaum Zweifel. Er wollte seiner Freundin Loucia (23) seine Treue beweisen, doch das Vertrauensverhältnis war angebrochen.

"Ich habe von ihm einen Schlag in die Leber bekommen", erzählte die Hamburgerin in der ersten Folge. "Er hat mit einer anderen geschrieben über mehrere Wochen. Zu dem Zeitpunkt sind in unserer Beziehung die heiligen drei Worte von 'Ich liebe dich' noch nicht gefallen, aber in diesem Chat sind sie gefallen."

Moderatorin Janin Ullmann (41) ließ dann direkt die nächste Bombe platzen: "Du bist verheiratet, aber nicht mit Loucia", sagte sie zu Dominik. Er bestätigte, dass die Scheidung läuft.

Loucia beschrieb die Sendung als "seine letzte Chance". Der 25-Jährige war sich hingegen sicher: "Wir gehen hier als Paar raus".

Ob das so bleiben wird? Die 23-jährige Hamburgerin hielt sich jedenfalls nicht zurück, ließ sich in der ersten Nacht in der Frauenvilla direkt von einem oberkörperfreien Verführer antanzen und fasste ihn auch an. Wie Dominik darauf reagieren wird, bleibt noch offen.