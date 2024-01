"Die Tränen der Mütter": ZDF zeigt neuen Erzgebirgskrimi

Chemnitz/Altenberg - Ein Radfahrer stürzt im Wald und wird wenig später aufgebahrt auf einem Holzstoß von Forstarbeitern gefunden. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Dieser Frage müssen die Kommissare Robert Winkler und Karina Szabo im neuen Erzgebirgskrimi nachgehen. Dabei bekommen sie wieder tatkräftige Unterstützung von Försterin Saskia Bergelt.

Die Ermittlungen führen Robert Winkler (Kai Scheve, 57) und Karina Szabo (Lara Mandoki, 34) auch in die Drogenszene. Da gerät ein Tscheche (Raphael Keric) in den Fokus der Kommissare. © Hardy Spitz/ZDF/dpa

Der aktuelle Fall, der am Samstag im ZDF läuft, ist bereits der neunte Film der Reihe und trägt den Titel "Die Tränen der Mütter".

Die Ermittler verschlägt es diesmal an die deutsch-tschechische Grenze. Der jungen Radfahrer, der im Wald zu Tode gekommen ist, war Betreiber eines abgelegenen Clubs, in dem auch Drogen konsumiert werden. In dem Zusammenhang macht sich ein Tscheche verdächtig. Hat er etwas mit dem Todesfall zu tun? Welche Rolle spielt das "Holzweibel", eine verwirrt scheinende Frau, die in einem Wohnwagen im Wald lebt?

Während der Ermittlungen stoßen die Kommissare noch dazu auf einen alten Todesfall.

Die Zuschauer können sich auf das bewährte Darsteller-Trio, bestehend aus Teresa Weißbach (42), Lara Mandoki (34) und Kai Scheve (57), freuen. Ebenso wie auf tolle Gastdarsteller: Thomas Scharff (53), bekannt aus "Notruf Hafenkante" und verschiedenen "Sokos", Nico Liersch (23, "Soko Potsdam", "Helen Dorn - Wer Gewalt sät") und "Polizeiruf 110"-Darstellerin Maria Simon (47). Regie führte Constanze Knoche (49), die eingefleischte Erzgebirgskrimi-Fans schon von "Der Tote im Burggraben" kennen.

Gedreht wurde der Film im vergangenen Frühjahr rund um Altenberg.