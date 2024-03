Dreharbeiten ab April: Komparsen für nächsten Erzgebirgskrimi gesucht

Sie sind die Stars des Erzgebirgskrimis: Teresa Weißbach (42), Kai Scheve (57) und Lara Mandoki (34). © Hendrik Schmidt/dpa

Bis vor Kurzem wurde in Oberwiesenthal "Wintermord" gedreht, der elfte Teil der Krimireihe.

Wie Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict (Bürgerbündnis Wiesenthal) auf Facebook mitteilt, geht es mit den nächsten Dreharbeiten schon im April weiter, und dafür werden Komparsen gesucht.

"Das Drehteam möchte sich für die zahlreichen Bewerbungen und die tolle Zusammenarbeit mit den Oberwiesenthaler Komparsen bedanken! Leider konnten aufgrund der Vielzahl an Bewerbungen nicht alle Interessierten Filmluft schnuppern. Nun besteht aber die Möglichkeit, in einem weiteren Teil der Krimireihe dabei zu sein!", so Bürgermeister Benedict.

Der neue Film trägt aktuell den Titel "Über die Grenze" und soll bis Mai in Altenberg entstehen. Einzelheiten zu Inhalt und Gastdarstellern sind noch nicht bekannt.

"Natürlich können sich auch diejenigen bewerben, die bereits beim 'Wintermord' mitgespielt haben", erklärt der Bürgermeister. Bewerben kann man sich per Mail oder im Internet.

Kurioserweise ist "Über die Grenze" nach "Wintermord" schon der 13. Erzgebirgskrimi. Der zwölfte Teil wird später gedreht, das habe sich vom Ablauf her so ergeben, hat die Freie Presse erfahren.