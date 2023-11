"Liegt mir sehr am Herzen": Erzgebirgskrimi läuft im ZDF

Hartenstein - In wenigen Stunden läuft der neueste Erzgebirgskrimi im ZDF . Während die Fans bereits gespannt auf die Ausstrahlung warten, gibt Schauspielerin Lara Mandoki (34) bei Instagram schon einen kleinen Einblick.

Große Suchaktion im Erzgebirgskrimi "Familienband". Kommissarin Karina Szabo (Lara Mandoki, 34) zwischen Corinna Ott (Katharina Wackernagel, 45) und deren Schwager Ralph (Götz Schubert, 60) © ZDF/Hardy Spitz

In der Folge "Familienband" findet Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach, 42), nach einem Hinweis von ihrem Hund Wolke, ein Baby in einem stillgelegten Stollen. Von der Mutter weit und breit keine Spur. Derweil meldet das Ehepaar Frank und Corinna Ott (Katharina Wackernagel, 45) ihre jugendliche Tochter Mia als vermisst.

Die Kommissare Karina Szabo (Mandoki) und Robert Winkler (Kai Scheve, 57) befürchten, dass zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht. Ihre Ermittlungen werden aber durch Vorurteile, Ausländerfeindlichkeit und rechte Gesinnung erschwert.

Was wie eine Aneinanderreihung von Klischees über die Region klingt, ist aber mehr. Regisseur Thorsten M. Schmidt (54) geht das Thema sensibel an und führt die Zuschauer langsam zu den Problemen hin, bevor der Finger in die Wunde gelegt wird.

Auch Szabo-Darstellerin Lara Mandoki schreibt auf ihrem Instagram-Kanal: "Familienband ist ein Film, der mir sehr am Herzen liegt. Es war eine intensive Arbeit und ich bin stolz auf unseren Film, auch wenn - oder vielleicht grade weil - dieser Film, an manche Stellen auch weh tut."