Weihnachtlich, aber ohne Schnee: Neuer Erzgebirgskrimi wird am Fichtelberg gedreht

Lara Mandoki (34, v.r.), Kai Scheve (57) und Adrian Topol (43) im Erzgebirgskrimi. © Uwe Frauendorf/ZDF/dpa

Oberwiesenthals Bürgermeister Jens Benedict (Bürgerbündnis Wiesenthal) hatte es schon vor etwa einem Monat angekündigt, nun ist es so weit: Das Drehteam ist in der höchstgelegenen Stadt Deutschlands angekommen. Seit vergangenem Dienstag bis etwa Mitte März wird der Film "Wintermord" gedreht.

Der Inhalt des elften Teils der Krimireihe ist noch streng geheim. Was aber klar ist, es wird weihnachtlich. Die Stadt Oberwiesenthal hatte dazu aufgerufen, die Beleuchtung in den Fenstern rund um den Marktplatz auch nach Lichtmess (2. Februar) noch stehenzulassen.

"Um Oberwiesenthal im 11. Erzgebirgskrimi optimal in Szene setzen zu können, würden wir uns sehr freuen, wenn Sie Ihre Weihnachtsbeleuchtung noch eine Weile länger stehen lassen könnten und an folgenden Tagen so viele Schwibbögen wie möglich beleuchten: Montag, 26.02.2024, Freitag, 08.03.202417:30 – 23:00 Uhr", heißt es in der Bitte des Drehteams.

Auch die Pyramide schmückt aktuell noch den Markt.