"Dachte, ich muss sterben": Esther Sedlaczek spricht über Zusammenbruch nach erstem Kind

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Heute erklärt Esther Sedlaczek bei der ARD Millionen Fans den Fußball. Doch hinter ihrem Aufstieg steckte lange enormer Druck.

Von Lena Plischke

München - Heute erklärt Esther Sedlaczek (40) bei der ARD Millionen Fans den Fußball. Doch hinter ihrem Aufstieg von der RTL-Aushilfe zur "Sportschau"-Moderatorin steckte lange enormer Druck.

Esther Sedlaczek (40) spricht offen über ihre Panikattacken.
Esther Sedlaczek (40) spricht offen über ihre Panikattacken.  © Christian Charisius/dpa

Im "Spiegel" spricht Sedlaczek über eine Nacht vor sechs Jahren. Nach einer späten Sky-Sendung wachte sie plötzlich auf, bekam kaum Luft und lief barfuß in den Garten.

"Ich dachte, ich falle gleich um und muss sterben", sagt sie. Heute ist Sedlaczek überzeugt, dass eine postpartale Depression der Auslöser war.

Damals war ihre erste Tochter etwas mehr als ein Jahr alt. "Ich wollte auf allen Ebenen alles perfekt machen", sagt sie.

Auch im Job quälte sie sich: "Ich bin aus fast jeder Sendung mit dem Gefühl rausgegangen: Das ist nicht gut genug."

Inzwischen helfen ihr Therapie, Sport und Yoga.

Titelfoto: Christian Charisius/dpa

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