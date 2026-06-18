Wegen Warnstreiks: Programm-Ausfall beim WDR!
Von Petra Albers
Köln - Wegen eines Warnstreiks sind beim WDR mehrere Sendungen ausgefallen.
Nach Angaben einer Sprecherin konnten keine Lokalzeit-Ausgaben bei WDR 2 und WDR 4 gesendet werden.
Am Mittwoch seien unter anderem die Sendungen "Quarks" (WDR5) und "Der Tag um 12" (WDR 2/3/4) entfallen. Im WDR-Fernsehen mussten die Zuschauer den Angaben zufolge auf "Hier und Heute", "Servicezeit" und "Markt" verzichten.
Zudem habe der WDR beim ARD-"Morgenmagazin" keine Live-Ausgaben der "Tagesschau" aus Hamburg übernehmen können. Stattdessen sei halbstündlich eine "Tagesschau in 100 Sekunden" aus Köln gesendet worden.
Die Gewerkschaften Verdi, DJV und Unisono hatten zu einem 48-stündigen Warnstreik aufgerufen, um Druck in den laufenden Tarifverhandlungen auszuüben. Der Ausstand soll bis Freitagmorgen (2 Uhr) dauern.
Verdi fordert nach eigenen Angaben unter anderem eine Erhöhung der Gehälter und Honorare um 7 Prozent, bei Festangestellten um mindestens 300 Euro monatlich.
Die Beschäftigten erwarteten bei der nächsten Verhandlungsrunde "ein deutlich verbessertes Angebot", das ihrer Arbeit und den gestiegenen Lebenshaltungskosten Rechnung trage, erklärte Verdi-Verhandlungsführer Christof Büttner.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa