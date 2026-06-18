Wegen Warnstreiks: Programm-Ausfall beim WDR!

Köln - Wegen eines Warnstreiks sind beim WDR mehrere Sendungen ausgefallen.

Beim WDR sind am Mittwoch zahlreiche Sendungsformate entfallen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach Angaben einer Sprecherin konnten keine Lokalzeit-Ausgaben bei WDR 2 und WDR 4 gesendet werden.

Am Mittwoch seien unter anderem die Sendungen "Quarks" (WDR5) und "Der Tag um 12" (WDR 2/3/4) entfallen. Im WDR-Fernsehen mussten die Zuschauer den Angaben zufolge auf "Hier und Heute", "Servicezeit" und "Markt" verzichten.

Zudem habe der WDR beim ARD-"Morgenmagazin" keine Live-Ausgaben der "Tagesschau" aus Hamburg übernehmen können. Stattdessen sei halbstündlich eine "Tagesschau in 100 Sekunden" aus Köln gesendet worden.

Die Gewerkschaften Verdi, DJV und Unisono hatten zu einem 48-stündigen Warnstreik aufgerufen, um Druck in den laufenden Tarifverhandlungen auszuüben. Der Ausstand soll bis Freitagmorgen (2 Uhr) dauern.