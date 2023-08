Nach "Ex on the Beach": Sind Max und Vanessa ein Paar?

Bei "Ex on the Beach" knistert es gewaltig zwischen Max und Vanessa. Doch verlassen die beiden die Villa auch als Paar?

Von Luisa Buck

Hamburg/Köln - Bei "Ex on the Beach" wird auch in diesem Jahr nicht nur gestritten, sondern vor allem auch viel geturtelt: Zwischen Max (27) und Vanessa (27) sieht aktuell alles sehr harmonisch aus. Doch verlassen die beiden die Villa auch als Paar?

Eines steht fest: Max und Vanessa (beide 27) verstehen sich auch nach den Dreharbeiten zu der Kuppelshow gut. © Screenshot/Instagram/vanessita_x, max_vilschrey (Bildmontage) Seit ihrer Teilnahme an der Reality-TV-Show haben Fans zumindest den Verdacht, dass Vanessa längst wieder heimlich vergeben ist. Die Hamburgerin fährt derzeit auffällig häufig nach Köln, und macht in ihrer Instagram-Story immer wieder Andeutungen, in männlicher Begleitung unterwegs zu sein. Während einige Follower in den Kommentaren zu ihren Posts auch auf Sasa (23) oder Marwin (25) tippen, verdichten sich aktuell die Hinweise, dass der Ex-Bachelorette-Kandidat (und Kölner) Max der neue Mann an ihrer Seite sein könnte. Ex on the Beach Neuer EOTB-Single macht die Frauen irre: "Ich will den einfach nur b*****" Zumindest scheinen die beiden seit ihrer Teilnahme an der Kuppelshow auch weiter ein gutes Verhältnis zu pflegen: In einer aktuellen Fragerunde schwärmte Max jetzt sogar in den höchsten Tönen von Vanessa: "Sie hat mich am meisten gecatcht, ist genau mein Typ. Und auch in den ersten Gesprächen haben wir sehr gut miteinander gematcht", erklärte er auf die Frage, weshalb er sich ihr in der Villa von Anfang an Vanessa zugewendet habe. Und weiter sagte er: "Für mich war relativ schnell klar, dass Vanessa die Frau ist, mit der ich auch rausgehen möchte aus der Show."

Vanessa und Max lernten sich in der "Ex on the Beach"-Villa kennen

Schon bald steht das Finale der RTL-Kuppelshow an