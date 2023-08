Vanessa von "Ex on the Beach" über schwere Zeit: "Habe meine ganze Familie verloren"

Hamburg - Aktuell ist die Hamburgerin Vanessa (27) bei "Ex on the Beach" zu sehen - dort zeigt sie sich eher von ihrer ruhigen Seite.

Vanessa (27) von "Ex on the Beach" deutete immer wieder an, schwere Zeiten hinter sich zu haben. Doch was ist passiert? © Screenshot/Instagram/vanessita_x, RTL/Frank J.Fastner (Bildmontage)

Vielen Fans fiel schnell auf, dass die hübsche Brünette den Dramen im Camp eher aus dem Weg zu gehen scheint.

Schon in der vergangenen Woche, deutete Vanessa bei Instagram an, dass sie zuletzt eine schwere Zeit durchmachen musste und erklärte so ihr besonnenes Auftreten in der Kuppelshow.

"Ich habe in meinem Leben viele geliebte Menschen verloren, ich war auf mehr Beerdigungen als auf Hochzeiten", erklärte sie da, ohne allerdings weiter auf die Hintergründe einzugehen.

Auch bei "Ex on the Beach" betonte Vanessa, dass sie bereits viele Schicksalsschläge hinter sich habe. Unter anderem, da Marwin (25) ihr vorgeworfen hatte, ihn nach ihrer Zeit bei "Are You The One" einfach links liegen gelassen zu haben. Doch Vanessa beteuerte völlig überraschend, dass sie noch immer Interesse an "Touchy Marwo" habe. Der Zeitpunkt habe damals einfach nicht gepasst.

In einer aktuellen Instagram-Story teilte Vanessa dann erneut düstere Andeutungen über ihre Vergangenheit.

So zeigte sie sich beim Besuch auf einem Friedhof. Zwei Grabsteine verdeckte sie mit Herz-Emojis.