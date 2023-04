"Fakt ist!" aus Erfurt: Wie stark ist Vetternwirtschaft in der Politik verbreitet?

Erfurt - Hohe Gehälter und attraktive Vergütung im Rentenalter. Ein Posten als Beamter in der Politik ist heiß begehrt, doch bei der Vergabe der Jobs stand in der Vergangenheit nicht immer die fachliche Kompetenz im Vordergrund...

Die CDU-Fraktion hatte deutliche Kritik an der von Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke, rechts) geführten Regierung geführt. © Martin Schutt/dpa

Das Thema Vetternwirtschaft in der Politik ist in Thüringen in den vergangenen Wochen ein großes Thema gewesen. Die CDU-Fraktion warf Thüringens rot-rot-grüner Landesregierung sogar wortwörtlich Vetternwirtschaft vor.

Eine Staatskanzlei und die Ministerien seien nicht dazu da, "Parteikollegen auf höchsten Posten unterzubringen und das eigene politische Klientel vielfach ohne die dafür erforderlichen Voraussetzungen und auf Kosten des Steuerzahlers mit den höchsten Gehältern und Ruhestandsbezügen zu versorgen", hatte der CDU-Abgeordnete Stefan Schard (49) bei einem Sonderplenum im Thüringer Landtag Ende März erklärt.

Hintergrund war ein Prüfbericht des Thüringer Rechnungshofes. In diesem werden der Landesregierung "systematische und schwerwiegende Verstöße gegen Regeln zur Einstellung von Beamten" vorgeworfen.

Nachdem die Debatte bereits im Thüringer Landtag ausgiebig diskutiert wurde, steht das Thema nun bei der kommenden Ausgabe von "Fakt ist" aus Erfurt auf dem Programm - mit folgenden Gästen: