"Fakt ist!": Sollte Barrierefreiheit in Deutschland Pflicht werden?

Magdeburg - Barrierefreiheit für Menschen mit Einschränkungen hat in den vergangenen Jahren immer weiter an Bedeutung gewonnen. Doch noch immer stehen sie vor defekten Aufzügen oder Eingängen ohne Rollstuhl-Rampen. Warum geht es kaum vorwärts? In der MDR-Talkshow "Fakt ist! aus Magdeburg" wird am heutigen Montag darüber diskutiert.