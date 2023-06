19.06.2023 06:25 "Fakt ist!": Was unternimmt die Politik gegen Gewalt im Klassenzimmer?

In der MDR-Talkshow "Fakt ist!" geht es am Montag in Magdeburg um Gewalt an Schulen. Diskutiert wird über Ursachen und was die Politik dagegen unternimmt.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Die Gewalt an Schulen nimmt seit Jahren zu. Inzwischen sind nicht nur Schüler davon betroffen, sondern auch die Lehrkräfte selbst. Am Montag geht es in der MDR-Talkshow "Fakt ist! aus Magdeburg" darum, wie es zu Attacken im Klassenzimmer und auf den Schulhöfen kommt und was die Politik dagegen unternimmt. "Fakt ist! aus Magdeburg" wird moderiert von Stefan Bernschein (41) und Anja Heyde (46). © MDR/Andreas Lander Von etwa 1300 Schulleitungen berichten ein Drittel von körperlicher und zwei Drittel von psychischer Gewalt gegen Lehrer. Das ist das Ergebnis einer Befragung der Lehrkräftegewerkschaft VBE. Auch die Polizei in Sachsen-Anhalt registrierte im vergangenen Jahr 43 Fälle von Körperverletzung und 45 Fälle von Bedrohungen gegen Lehrer. Laut Forschern ist das soziale Umfeld vieler Schüler schuld daran. Kinder und Jugendliche würden daraus ihre Gewalttendenzen in die Schule tragen. TV & Shows Sächsischer Schrebergarten-Sheriff hat die Schnauze voll: "Jedes Jahr dasselbe!" Aber auch Einflüsse aus der Schule selbst würden zu Verhaltensauffälligkeiten von Schülern beitragen. Unter anderem zu große Klassen, renovierungsbedürftige Räume und Unterrichtsausfälle. Zusätzlich bemängeln Lehrer, dass viele Eltern die Erziehung den Schulen überlassen. Gewalt gehe aber auch von Lehrern gegenüber Schülern aus. Zum Beispiel Mobbing aufgrund schlechter Sprachkenntnisse oder Herabwürdigung aufgrund der Religion. Viele Lehrkräfte seien gereizt sowie resigniert und würden daher impulsiv auf Provokationen durch Schüler reagieren. "Fakt ist! aus Magdeburg" diskutiert über Gewalt im Klassenzimmer In den vergangenen Jahren hat die Gewalt an Schulen immer mehr zugenommen. (Symbolbild) © Peter Steffen/dpa Wie kommt es zu dieser Form von Gewalt? Was löst sie aus? Sind Lehrer für solche Fälle vorbereitet und was tut die Politik dagegen? Diese und viele weitere Fragen diskutieren folgende Gäste am Montagabend bei "Fakt ist!": Carsten Borchert (61), bildungspolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion Sachsen-Anhalt

Dr. Saskia Fischer, Systemische Therapeutin und Psychologin aus Magdeburg

Tobias Nolte, Lehrer an der Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli in Berlin

Torsten Wahl, Landesvorsitzender Sachsen-Anhalt vom Verband Bildung und Erziehung TV & Shows TV-Tipps am Sonntag: Einschalten ist hier ein absolutes MUSS! Moderiert wird die Sendung von Anja Heyde (46) und Stefan Bernschein (41). TV-Tipp: "Fakt ist! aus Magdeburg" mit dem Thema "Angepöbelt und angegriffen - Gewalt im Klassenzimmer" läuft am heutigen Montag, dem 19. Juni. Live diskutiert wird schon ab 20.30 Uhr im Livestream auf mdr.de/tv und auf dem MDR-YouTube-Kanal sowie ab 22.10 Uhr im MDR-Fernsehen.

