"Zwischen Tüll und Tränen": So fand Christin in Glauchau ihr perfektes Brautkleid

Jens (58) und Georgia Theilig (61) betreiben seit 2021 ein Brautmodengeschäft in Glauchau. In der VOX-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" stellten sie ihren Laden vor. © Screenshot/RTL+

Der studierte Opernsänger und die gelernte Sekretärin erfüllten sich 2021 ihren großen Traum: ein eigenes Brautmodengeschäft namens "Robe de mariée" in Glauchau.



Für Christin (36), die bald heiraten will, suchen die Brautmoden-Experten nun das perfekte Hochzeitskleid. Keine einfache Aufgabe, denn: Die 36-Jährige wünscht sich unbedingt ein Modell mit Ärmeln, da sie ihre Arme nicht schön findet.

Gesagt, getan. Die gelernte Altenpflegerin probiert ein Kleid mit Spitzen-Ärmeln, dass ihren beratenden Brautjungfern auch auf Anhieb gefällt. Die 36-Jährige kann ihre Emotionen nicht mehr zurückhalten - ihr kullern vor Freude die Tränen über ihre Wangen. Erstmals sieht sich die künftige Braut in einem Hochzeitskleid - vorher dachte sie nie, dass sie darin so schön aussehen kann.

Auch ihre Beraterinnen sind gerührt. "Ich kann es gerade nicht glauben, dass sie in einem Brautkleid steckt", sagt eine ihrer Freundinnen.



Doch langsam kommen auch Zweifel auf - ist es wirklich ihr Traumkleid? "Ich weiß nicht, ob mich die Ärmel stören", merkt die 36-Jährige an. Brautmoden-Expertin Georgia schlägt vor, ein Modell ohne Ärmel zu probieren. "Vielleicht haut es dich ja um", sagt die 61-Jährige an.