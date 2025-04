"Mord auf dem Inka-Pfad": Wie kam Forscherin beim Wandern ums Leben?

München - Es ist einer der ungewöhnlichsten Fälle der deutschen Kriminalgeschichte: 1997 stirbt eine Forscherin bei einem Urlaub in Peru. Die ARD packt das Geschehen in einen sehenswerten True-Crime-Vierteiler.

"Ich habe noch nie zuvor True Crime gemacht und fand den Fall unglaublich spannend", erklärt Gummich im ARD-Interview. "Es ist von Anfang an klar, wer es gewesen ist, und wir schauen verzweifelt dabei zu, wie Rita Berg sich daran abarbeitet, das zu beweisen."

Obwohl sie schon öfter als TV-Ermittlerin ("Theresa Wolff") in Krimis zu sehen war, unterscheidet sich diese Rolle von vorherigen.

In der ARD-Serie "Mord auf dem Inka-Pfad" spielt die in Leipzig aufgewachsene Schauspielerin Nina Gummich (34) die Kommissarin Rita Berg.

Im Januar 1997 kommt eine deutsche Touristin beim Wandern auf dem Inka-Pfad in Peru ums Leben.

Zur Vorbereitung auf die Figur traf sich Gummich mit einer echten Kriminalkommissarin.

"Mein Wunsch war es, bei jedem Verhör eine andere Herangehensweise zu zeigen, den Verdächtigen mal aggressiv, mal ganz vertraut, mal mit Druck und mal vermeintlich freundschaftlich zu behandeln. Ich wollte natürlich sichergehen, dass das auch der Realität entsprechen könnte."

Am Mittwoch und Donnerstag wird "Mord auf dem Inka-Pfad" in Doppelfolgen, um 20.15 Uhr, im Ersten ausgestrahlt. Die komplette Serie ist bereits in der ARD-Mediathek abrufbar.