"Fakt ist!": Wie können wir Messerattacken stoppen?

Nach den Messerangriffen in Mannheim, Solingen und Wolmirstedt steigt die Angst in der Bevölkerung. "Fakt ist" will beantworten, was tatsächlich helfen kann.

Von Isabelle Wiermann

Bildmontage: Christoph Soeder/dpa, sdm1984/123RF