04.11.2023 07:32 1.249 Falco kommt ins Fernsehen: Darum schaltet Ihr aber besser weg

TAG24 wirft einen Blick auf das Fernsehprogramm am 4. November. Was läuft am Samstag im TV.

Von Saskia Hotek

Dresden - Es ist Wochenende - und damit wieder einmal seeeehr viiiieeeel Zeit für entspannte Stunden vor der Glotze. Damit es kein Reinfall, sondern das reinste Fernsehvergnügen wird, kommen hier die TAG24-TV-Tipps. Pflichttermin Es gibt nicht viele Agatha-Christie-Verfilmungen, die mich vom Hocker reißen. Zu groß sind die Fußstapfen, die Margaret Rutherford als Miss Marple und Peter Ustinov als Hercule Poirot hinterlassen haben. Doch die Neuverfilmung von Tod auf dem Nil (2022) stellt eine Ausnahme dar. Kenneth Branagh (62) spielt den belgischen Detektiv einfach grandios. 22.35 Uhr, Sat.1 Kenneth Branagh (62) geht auf Mördersuche. © 20th Century Studios. Geheimtipp Wer in der Nacht zum Sonntag kein Auge zubekommt, den erwartet mit Charlotte Link - Das andere Kind (2013) eine packende Krimi-Verfilmung. Darin wird Fiona Barnes (Hannelore Hoger) erschlagen aufgefunden. Kurz zuvor wurde bereits eine Studentin auf ähnliche Weise umgebracht. Doch gibt es wirklich einen Zusammenhang? Das wird sich zeigen.

23.55 Uhr, Das Erste Schon mehrere Bestseller von Charlotte Link (60) wurden verfilmt, neben "Das andere Kind" auch "Die Suche" mit Henny Reents (48). © ARD Degeto/Neil Sherwood Bloß nicht! Die Retrowelle rollt und der WDR widmet sich einen ganzen Abend lang nur den 1980er-Jahren. Ab in die 80er - Die Top 40 bildet dabei nur den Auftakt. In Erinnerungen zu schwelgen ist ja schön und gut. Ich würde mir allerdings wünschen, dass die Programmchefs mehr Neues wagen, auf das wir dann in 30, 40 Jahren zurückblicken können. 20.15 Uhr, WDR Falco (1957 bis 1998) gehört zu den Ikonen der 1980er-Jahre. © WDR/mauritius images Streaming Ich war ganz aus dem Häuschen, als vergangene Woche Die Therapie (2023) veröffentlicht wurde. Die Serie basiert auf dem Debütroman von Sebastian Fitzek und steht dem Bestseller-Thriller in nichts nach. Eine verworrene Geschichte und viele unerwartete Wendungen: die ideale Grundlage für einen gemütlichen Bingewatching-Abend auf der Couch! Amazon Prime Video Helena Zengel (l.), Stephan Kampwirth (M.) und Emma Bading (r.). © dpa/Carsten Koall Viel Spaß beim gemütlichen Fernsehabend!

Titelfoto: WDR/mauritius images