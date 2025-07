Neue Folgen von "Leopard, Seebär & Co."? In Hagenbeck wird gedreht

Hamburg - Pfleger stehen zwischen den Tieren im Gehege. Sie reinigen den Auslauf oder füttern die kleinen Bewohner. Mittendrin waren in Hagenbeck am Donnerstag jedoch noch weitere Besucher - und zwar vom Fernsehen.

Alles in Kürze

Im Tierpark Hagenbeck in Hamburg finden Dreharbeiten statt. © Bildmontage: Screenshots Instagram/tierpark_hagenbeck

Die Kamera läuft. Der Ton ist bereit und Action! Ein Video auf Instagram zeigt: In Hamburgs Tierparadies wird gedreht. Doch was es damit auf sich hat?

"Wen haben wir denn da bei uns im Tierpark und Tropen-Aquarium entdeckt?", schreibt das Social-Media-Team zu dem Videobeitrag. Zu sehen sind die Tierpfleger in verschiedenen Gehegen, wie sie von Kamera und Ton begleitet werden.

"Uns kommen die Gesichter irgendwie bekannt vor", scherzt das Team im Text weiter. Für alle, die nun immer noch keine Idee haben, um was es sich bei dem Dreh handeln könnte: Das Team versucht den Fans noch einmal auf die Sprünge zu helfen.

"Ein kleiner Tipp: Diese Dreharbeiten haben es in sich und wurden von vielen von euch sehnlichst erwartet", heißt es weiter. Aufmerksame Fans und Tierliebhaber können es bereits erraten: Bei den Dreharbeiten in Hagenbeck handelt es sich offenbar um Aufnahmen für neue Folgen für die beliebte NDR-Sendung "Leopard, Seebär & Co."!