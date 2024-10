Fehlt die Kompetenz der Ossis? Wessi-Elite regiert Deutschland

Leipzig - Sein Sachbuch trifft den Nerv der Zeit. Dirk Oschmann (56) ist Literaturprofessor in Leipzig und beschäftigt sich zunehmend mit der Frage, wie viel Mitspracherecht Ostdeutsche in Führungspositionen eigentlich haben. Die Antwort sollte viele schockieren.

Dirk Oschmann (56) ist Autor des Buches: "Der Osten: eine westdeutsche Erfindung". © ZDF/Tobias Winkel

"Der Osten: eine westdeutsche Erfindung" wird 2023 das erfolgreichste Sachbuch.

Eine These, die Oschmann im Buch thematisiert, ist, dass der Osten von westdeutschen Eliten dominiert wird. Mit dem ZDFinfo spricht er über diese Vermutung in der Dokumentation "#WTF - Ostdeutschland in Wessi-Hand".

Für den Literaturprofessor ist klar, Ostdeutsche werden als Bürger zweiter Klasse behandelt. Gefühle wie Wut oder Machtlosigkeit seien da wohl ganz verständlich. Und das kommt an!

Menschen stehen Schlange, um bei seinen Lesungen dabei sein zu können und fühlen sich wohl endlich auch mal von jemandem verstanden.

"Das hat mich schon noch mal ganz schön wachgerüttelt" und "Die Menschen hier in Ostdeutschland haben auch Kompetenz, die einem häufig abgesprochen wird", sind nur zwei Stimmen, die aus dem Publikum laut werden.

Tatsächlich sind die Zahlen erschreckend. Auf die Liste der Top 500 der reichsten Menschen Deutschlands hat es laut ZDFinfo genau ein Ossi geschafft.

Bei der Bundeswehr gehe es nicht anders weiter. Insgesamt 200 Personen tragen den Titel General. Dreimal dürft Ihr jetzt raten, wie viele davon Ossis sind - nicht einer!