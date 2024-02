Feuer-Schockmoment um Howard Carpendale bei "Kiwis große Partynacht"

Bei der Schlager-Show "Kiwis große Partynacht" war am gestrigen Freitagabend unter anderem Musik-Legende Howard Carpendale (78) zu Gast. © Sat.1

Am Freitagabend strahlte Sat.1 bereits die dritte Sendung von "Kiwis großer Partynacht" aus. Moderiert natürlich von keiner Geringeren als der Entertainment-Größe Andrea Kiewel (58) selbst.



Einer ihrer illustren Gäste war dabei unter anderem Schlager-Legende Howard Carpendale, der hinsichtlich des 40-jährigen Jubiläums seines Kult-Hits "Hello Again" während der Show reichlich beschenkt werden sollte. Ein spezielles Präsent war für den 78-Jährigen eigens vorbereitet worden.

Auf einem Servierwagen fuhr Kiwi höchstpersönlich eine mächtige mehrstöckige Torte auf die Bühne. Die Spitze des schwarz-weißen Gebäcks zierte ein Schriftzug mit "Hello Again", an der Seite waren zudem die 40 Jahre vermerkt. Außerdem waren am unteren Ende mehrere Kerzen angebracht und genau diese sollten Carpendale kurz darauf zum Verhängnis werden.

Zunächst quatschten die beiden Stars entspannt über vergangene Zeiten und die Hintergrundstory des zeitlosen Ohrwurm-Songs. Später schob der Musiker den Servierwagen in Richtung Kiewel, um ihr zu helfen, doch dann kam es zum abendlichen Schockmoment.