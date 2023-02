13.02.2023 15:50 2.683 Neue Netflix-Datingshow: Für diese Kandidaten heißt es bald "Finger weg!"

Am 28. Februar startet die deutsche Version von Too Hot Too Handle bei Netflix, jetzt wurden die ersten Kandidaten bekannt gegeben.

Von Nicole Reich

Deutschland – Sie sind zu heiß, um die "Finger weg!" zu lassen! Rund zwei Wochen vor dem Netflix-Start hat der Streaming-Gigant die ersten Kandidaten von "Too Hot Too Handle: Germany" verraten. "Too Hot Too Handle: Germany" startet am 28. Februar bei Netflix. © Paul Hepper/Netflix Die englisch-amerikanische Version der verboten-heißen Datingshow ist seit ihrer Erstausstrahlung in 2020 ein großer Hit. Nun gibt es immer mehr Ableger der Kuppel-Serie mit dem sprechenden Kegel "Lana" - bald auch eine deutsche. Das Konzept bleibt dasselbe: Übermäßig attraktive Kandidaten werden unter einem Vorwand an einen malerischen Traumstrand gelockt, um dann zu erfahren, dass sie (eigentlich) nicht miteinander intim werden dürfen, um das Preisgeld in Gesamthöhe von 200.000 Euro zu gewinnen. Küsse sowie jeglicher sexueller Kontakt und sogar Selbstbefriedigung sind strengstens verboten. Stattdessen sollen die hormongesteuerten Hotties bedeutungsvolle Beziehungen und wahre Gefühle füreinander aufbauen. Ein Grundsatz, der bereits im Vorfeld zum Scheitern verurteilt ist, jedoch jede Menge Unterhaltungswert birgt. TV & Shows Geballte Frauenpower! Die TV-Tipps für Sonntag Jetzt sind die ersten vier Kandidaten bekannt, die sich schon bald in Enthaltsamkeit üben müssen. Stella Stegmann ist die erste Kandidatin der deutschen "Finger weg!"-Version. © Netflix Laura Muro (34) ist bereits das zweite Model im Bunde. © Netflix "THTH Germany": Das sind die ersten vier Teilnehmer Anna Strigl (25) hat sich durch TikTok-Videos bereits einen Namen gemacht. © Netflix Die erste Single-Beauty, die im TV auf körperliche Kontakte verzichten muss, ist Stella Stegmann. Die brünette 25-Jährige kommt aus München und arbeitet als Model und Influencerin und lässt nicht nur bei Social Media gerne mal die Hüllen fallen. 2020 zog sie sich für den "Playboy" aus und wurde sogar zum Playmate des Jahres gewählt. Kein Problem mit Freizügigkeit hat auch ihre Model-Kollegin und neue TV-Mitbewohnerin Laura Muro. Die Berlinerin ist 34 Jahre alt und verdient abseits von Fotokameras auch als User-Experience-Designerin ihr Geld. Mit dabei ist zudem Anna Strigl (25). Die Social-Media-Bekanntheit kommt gebürtig aus Österreich und hat sich im Netz bereits eine beachtliche Community aufgebaut. Bei TikTok folgen der Blondine mehr als zwei Millionen User (Stand Februar 2023)! TV & Shows ProSieben zeigt bis Sommer sonntagabends nur noch Shows Als erster Hahn im Korb stellt sich auch Kevin Njie dem Zölibat-Experiment. Der 26-jährige gebürtige Flensburger spielt als Verteidiger in der Fußball-Regionalliga Nord. Seinen trainierten Körper präsentiert er gerne mal bei Instagram - und bald eben auch bei Netflix. Fußballer Kevin Njie (26) muss sich ebenfalls bald in Enthaltsamkeit üben. © Netflix Die Social-Media-Profile der "Too Hot Too Handle: Germany"-Stars Staffel 1 von "Too Hot Too Handle: Germany" gibt es für Bezahlkunden des US-Streaminganbieters ab dem 28. Februar zu sehen.

Titelfoto: Montage: Netflix