"First Dates": Als Kornelia über ihre Zukunft spricht, ist ihr Date geschockt

Köln - Bei "First Dates" ist der gut gelaunte Herbert (59) auf der Suche nach einer neuen Frau. Nachdem er bereits 24 Jahre verheiratet war, will er sich mit der Hilfe von Starkoch Roland Trettl (52) neu verlieben.

Als Geschenk bringt Herbert (59) seinem Date Kornelia (64) selbstgemachte Marmelade mit. © Screenshot: RTL+

"Man will halt nicht alleine sterben", kommentiert Herbert sein Single-Dasein und hofft, dass ihn seine Date-Partnerin so nimmt, wie er ist. Der 59-Jährige ist sehr aufgeregt und gespannt, was auf ihn zukommt.

Zur Begrüßung fällt er Kornelia (64) dann direkt in die Arme und strahlt begeistert: "Holla, das ist aber eine angenehme, sehr hübsche Frau." Auch die 64-Jährige findet ihr Gegenüber sehr angenehm und sympathisch.

Stolz überreicht er ihr ein Glas mit selbstgemachter Marmelade: "(...) mit Liebe gerührt, selbstgepflückt aus den eigenen Brombeersträuchern", berichtet er und Kornelia ist entzückt. Doch als sie kurz darauf von ihm wissen will, wie er sich denn seine Traumpartnerin vorstelle, tritt der 59-Jährige direkt ins erste Fettnäpfchen:

"Ich hatte auch wenig Vorstellung (...) ich hab gesagt grüne Augen", erzählt er und wird direkt von Kornelia unterbrochen: "Ne, die hab ich nicht. Ich hab Braune", sagt sie nüchtern und guckt beleidigt zur Seite.