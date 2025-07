Auf dem Weg zu seiner Ex: First-Dates-Kandidat "fast von anderer Frau verführt"

Köln - Claudius (68) nimmt bei " First Dates " teil, weil er eine Partnerin sucht, mit der er den Rest seines Lebens gemeinsam genießen kann. Laut seiner Ex-Freundin sei er ein guter Fang, da er als "Rohdiamant noch geschliffen werden muss". Ob seine Date-Partnerin sich darauf einlässt?

Claudius (68) ist offen und kommunikativ. Beim Date spricht er jedoch etwas zu viel. © Screenshot/RTL+

Gleich zu Beginn packt der Privatier aus Zürich eine witzige Anekdote aus seiner Vergangenheit auf den Tisch. "Auf dem Weg zu meiner Freundin bin ich damals per Anhalter gefahren und wurde beinahe von einer anderen Frau verführt", schmunzelt Claudius in der erstmals im Januar 2022 ausgestrahlten Folge. Eine Fernbeziehung könne er sich also gut vorstellen.

Ob seine Date-Partnerin auch so locker drauf ist? Immerhin kennt sich Trish mit Entfernungen aus, denn die 60-Jährige ist gebürtige Amerikanerin.

Sie selbst hat bereits sowohl in den USA als auch in Südkorea und sogar in China gelebt. Der Liebe wegen ist Trish damals nach Deutschland ausgewandert und wohnt nun im beschaulichen Aalen.

Beim ersten Eindruck fällt der Wahl-Baden-Württembergerin sofort Claudius Haarpracht in die Augen: "Er sieht irgendwie okay und ein bisschen wild aus." Auch der Schweizer mag das äußere Erscheinungsbild seines Gegenübers.