Katharina hatte noch nie ein Date! Bastian will "auf großen Kavalier machen"

Köln - Eine derart junge Single-Dame spaziert bei " First Dates " auch nicht alle Tage ins Restaurant von Roland Trettl (54). Katharina ist nämlich gerade erst 18 Jahre alt geworden - und hat in der beliebten VOX-Show gar ihr erstes Date überhaupt!

Für Katharina (18) ist das Kennenlernen mit Bastian (21) ein "First Date" im doppelten Sinne - die beiden verstehen sich jedoch auf Anhieb. © Screenshot/RTL+

Da staunen auch der Star-Koch und Barkeeper Nic Shanker (43) nicht schlecht, als Katharina verkündet, dass sie in Sachen Dating bislang noch überhaupt keine Erfahrungen gesammelt hat.

Ihr bisheriger Alltag habe einfach nicht zugelassen, sich auf Rendezvous einzulassen, wie sie gesteht. Zudem sei Katharina einfach keine "Party-Maus".

Auch ihr Blind-Date - Informatik-Student Bastian (21) - hatte bislang nur wenig Verabredungen, die man "an einer Hand abzählen" könne. Dafür hat der 21-Jährige sich Knigge-technisch aber bestens vorbereitet, wie er verrät - und "weiß, wie man auf großen Kavalier macht".

Bei der 18-Jährigen ist das allerdings überhaupt nicht nötig, denn Katharina besteht am Ende des Dates nicht nur darauf, für sich selbst zu zahlen und will sich partout nicht einladen lassen, die Praktikantin geht ihre erste Verabredung generell ohne jegliche Erwartungshaltung an. Und diese Taktik geht ziemlich gut auf!