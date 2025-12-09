Als Marie und Christian sich treffen, wird's unangenehm: "Versucht, mir nicht in die Augen zu schauen"

Christian hofft bei First Dates auf ein lockeres Kennenlernen mit Marie, das Gespräch der beiden stockt jedoch schon von Anfang an.

Von Laura Miemczyk

Köln - Christian (25) flirtet für sein Leben gern mit Frauen, als er bei "First Dates" jedoch auf Marie (26) trifft, bekommt er dazu kaum die Möglichkeit. Seine Date-Partnerin ist derart schüchtern, dass das Gespräch der beiden nur sehr schleppend vonstattengeht.

Marie (26) weiß nicht so recht, worüber sie mit ihrem Date-Partner reden soll. © RTL+/Screenshot Die Altenpflegerin aus Eisleben bringt - abgesehen von ihrem Namen - schon an der Bar kaum ein Wort hervor, starrt augenscheinlich peinlich berührt vor sich hin, während Christian versucht, das Gespräch der beiden in Gang zu bringen. So fragt der Magdeburger Marie unter anderem nach ihrem Musikgeschmack aus, ist mit ihrer Antwort jedoch alles andere als zufrieden. "Oh mein Gott, sie hört gern Schlager. Das ist so gar nicht meine Musikrichtung", entfährt es dem 25-Jährigen, ehe sich erneut unangenehmes Schweigen einstellt. Doch neben den fehlenden Gesprächsthemen fällt dem Operationstechnischen Assistenten noch eine Sache auf: "Sie hat häufig versucht, mir nicht in die Augen zu schauen", wie er bemerkt. Nicht gerade ein gutes Zeichen! First Dates - Ein Tisch für zwei "First Dates": Jassin ist begeistert von Laura, doch dann folgt der Schock Auch Barkeeper Phil, der beim ersten Kennenlernen der beiden hautnah dabei ist, ist wenig zuversichtlich, dass hier noch Romantik aufkommt: "Das war ein bisschen zäh, das Ganze", verrät er seinen "First Dates"-Kollegen.