Als Marie und Christian sich treffen, wird's unangenehm: "Versucht, mir nicht in die Augen zu schauen"
Köln - Christian (25) flirtet für sein Leben gern mit Frauen, als er bei "First Dates" jedoch auf Marie (26) trifft, bekommt er dazu kaum die Möglichkeit. Seine Date-Partnerin ist derart schüchtern, dass das Gespräch der beiden nur sehr schleppend vonstattengeht.
Die Altenpflegerin aus Eisleben bringt - abgesehen von ihrem Namen - schon an der Bar kaum ein Wort hervor, starrt augenscheinlich peinlich berührt vor sich hin, während Christian versucht, das Gespräch der beiden in Gang zu bringen.
So fragt der Magdeburger Marie unter anderem nach ihrem Musikgeschmack aus, ist mit ihrer Antwort jedoch alles andere als zufrieden. "Oh mein Gott, sie hört gern Schlager. Das ist so gar nicht meine Musikrichtung", entfährt es dem 25-Jährigen, ehe sich erneut unangenehmes Schweigen einstellt.
Doch neben den fehlenden Gesprächsthemen fällt dem Operationstechnischen Assistenten noch eine Sache auf: "Sie hat häufig versucht, mir nicht in die Augen zu schauen", wie er bemerkt. Nicht gerade ein gutes Zeichen!
Auch Barkeeper Phil, der beim ersten Kennenlernen der beiden hautnah dabei ist, ist wenig zuversichtlich, dass hier noch Romantik aufkommt: "Das war ein bisschen zäh, das Ganze", verrät er seinen "First Dates"-Kollegen.
First Dates: Marie kann sich kein zweites Date mit Christian vorstellen
Am Tisch gibt sich Christian dann alle Mühe, doch noch das Eis zwischen den beiden zu brechen - und tatsächlich scheint Marie ganz allmählich warm mit ihrem Date-Partner zu werden.
So entdecken die beiden doch noch ein paar Gemeinsamkeiten, bis die 26-Jährige den Magdeburger fragt, ob dieser eigentlich ordentlich sei. Ganz genau nimmt der es daheim nicht mit der Ordnung, wie er offenbart - und trifft damit bei Marie einen Nerv.
"Ich hab einen kleinen Putzfimmel, das ist meine Macke", erklärt die nämlich und schiebt hinterher: "Ich erwarte schon von meinem Partner, dass er ordentlich ist, weil mich das sonst sehr auf die Palme bringt".
Ein "perfect Match" sind Christian und Marie nicht nur deswegen definitiv nicht - so lehnt die Altenpflegerin ein zweites Date mit dem 25-Jährigen wenig überraschend ab.
Der hätte sich trotz des eher stockend laufenden Dates tatsächlich über ein Wiedersehen gefreut. "Man kann sich ja freundschaftlich nochmal treffen und ein Bier zusammen trinken", schlägt er alternativ vor.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+. Die heutige Wiederholungsfolge wurde erstmals im Juni 2022 ausgestrahlt.
