Als Damien verrät, was er in seiner Freizeit macht, ist Roland amüsiert: "Mit diesen engen Höschen?"
Köln - Eigentlich will Damien bei "First Dates" eine potenzielle neue Partnerin beeindrucken, zunächst gelingt ihm das allerdings ausgerechnet bei Sternekoch Roland Trettl (54) - jedoch nicht so, wie er es sich wohl erhofft hatte.
Der Restaurant-Chef macht nämlich keinen Hehl daraus, dass er mit Damiens Leidenschaft - dem Bodybuilding - nicht sonderlich viel anfangen kann.
Gleich bei der Begrüßung fühlt Roland seinem breit gebauten Gast auf den Zahn und will es genauer wissen: "Bodybuilding? Mit diesen engen Höschen?", ehe ihm auf dessen Bestätigung glatt ein "Schei*e!" über die Lippen kommt.
Der Darmstädter steht jedoch zu seinem Hobby, versucht dem Sternekoch die Vorzüge des Sports näherzubringen: "Ich male mich an, dann glänze ich wie eine Speckschwarte. [...] Dann geh ich auf die Bühne, bin braun angepinselt und dann mach ich da meine Posen", erklärt er grinsend, beißt mit seinen Schilderungen bei Roland jedoch auf Granit.
Seine Date-Partnerin Marlene (20) geht da schon offener mit der Leidenschaft des Hessen um, Begeisterung sieht aber auch hier anders aus. "Das ist mir lieber, als wenn jemand gar kein Hobby hat", erklärt sie recht nüchtern.
First Dates: Damien lädt Marlene ein und will sie gern wiedersehen
Ansonsten verstehen sich die Lehramtsstudentin und der Chemie-Laborant aber ziemlich gut, unterhalten sich durchgehend, ohne dass eine unangenehme Gesprächspause überbrückt werden müsste. Nur ob sie sportlich genug für den Muskel-Mann ist, lässt die Eibelstädterin zweifeln.
Damien ist hingegen hin und weg von der hübschen Blondine, lädt Marlene schließlich ein, als die Rechnung serviert wird, und wünscht sich auch ein zweites Date mit der Bayerin. Und tatsächlich willigt auch die 20-Jährige zu einem Wiedersehen ein, nachdem sie den Abend insgesamt als "sehr angenehm" umschreibt.
Ein Paar wird aus den beiden jedoch nicht: Zwar vernetzen sich Marlene und Damien bei Instagram miteinander, nach der Show bricht der Kontakt zwischen den beiden aber ab. Es sollte wohl einfach nicht sein.
Die neue Folge von "First Dates" seht Ihr am Dienstag um 18 Uhr bei VOX oder schon vorab im Stream bei RTL+. Die Sendung läuft täglich zwischen Montag und Freitag.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot