Als Damien verrät, was er in seiner Freizeit macht, ist Roland amüsiert: "Mit diesen engen Höschen?"

Köln - Eigentlich will Damien bei " First Dates " eine potenzielle neue Partnerin beeindrucken, zunächst gelingt ihm das allerdings ausgerechnet bei Sternekoch Roland Trettl (54) - jedoch nicht so, wie er es sich wohl erhofft hatte.

Roland (54) staunt nicht schlecht, als er vom Hobby seines Gastes erfährt. © RTL+/Screenshot

Der Restaurant-Chef macht nämlich keinen Hehl daraus, dass er mit Damiens Leidenschaft - dem Bodybuilding - nicht sonderlich viel anfangen kann.

Gleich bei der Begrüßung fühlt Roland seinem breit gebauten Gast auf den Zahn und will es genauer wissen: "Bodybuilding? Mit diesen engen Höschen?", ehe ihm auf dessen Bestätigung glatt ein "Schei*e!" über die Lippen kommt.

Der Darmstädter steht jedoch zu seinem Hobby, versucht dem Sternekoch die Vorzüge des Sports näherzubringen: "Ich male mich an, dann glänze ich wie eine Speckschwarte. [...] Dann geh ich auf die Bühne, bin braun angepinselt und dann mach ich da meine Posen", erklärt er grinsend, beißt mit seinen Schilderungen bei Roland jedoch auf Granit.

Seine Date-Partnerin Marlene (20) geht da schon offener mit der Leidenschaft des Hessen um, Begeisterung sieht aber auch hier anders aus. "Das ist mir lieber, als wenn jemand gar kein Hobby hat", erklärt sie recht nüchtern.