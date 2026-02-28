Als Roland Laura sieht, weiß er sofort, warum sie noch Single ist: "Würde mir sagen, ich mach dich gar nicht erst an"
Köln - Bei derart vielen Singles, die Roland Trettl (54) in seinem "First Dates"-Restaurant begrüßen durfte, hat sich der Sternekoch inzwischen ein geschultes Auge angeeignet - und weiß gleich auf Anhieb, warum Laura (35) noch als Single durchs Leben schreitet.
Als die Münsteranerin nämlich in der Wiederholungsfolge an der Bar Platz nimmt, sticht dem Restaurant-Chef sofort ein entscheidendes Detail ins Auge, das sofort seine Aufmerksamkeit erhascht hat - und wohl nicht nur seine!
"Vielleicht denken die Männer, dass du verheiratet bist. Weil ich würde ja denken, das ist ein Ehering. [...] Das würde mir sagen, ich mach dich gar nicht erst an", plaudert er aus und deutet dabei auf den goldenen Ring, den die 35-Jährige trägt - was bei ihr zunächst sichtliche Irritation verursacht.
"Ich hab doch auf beiden Seiten Ringe. Das sind ja alles Deko-Ringe", erklärt sie überrascht, während sich Roland und Barkeeper Nic Shanker (44) sicher sind, des Rätsels Lösung gefunden zu haben, warum die Teamleiterin bei einem Online-Vergleichsportal noch Single ist.
Entscheidend ist aber, was ihr Date-Partner Andre (34) von Lauras Accessoires hält - und der stört sich kein bisschen an der Schmuckauswahl der 35-Jährigen, ganz im Gegenteil.
First Dates: Laura und Andre wollen sich wiedersehen - doch so weit kommt es nicht mehr
Der Elektriker aus Osnabrück ist auf Anhieb begeistert von der Nordrhein-Westfälin, die nicht nur den gleichen Klamottengeschmack mit ihm teilt (die beiden erscheinen zufälligerweise im Partnerlook), sondern auch seine Hobbys.
Denn auch Laura liebt es, zu reisen und dabei neue Länder zu entdecken, während sie den Rotschopf ebenso sympathisch findet, wie der Niedersachse die Teamleiterin. "Wir hatten von Anfang an eine gute Ebene", erklärt sie lächelnd.
Die Rechnung übernimmt schließlich Andre, lädt seine Date-Partnerin ein, nachdem ihm der Abend "sehr gut gefallen hat" und wünscht sich auch ein zweites Date mit ihr. Auch Laura erklärt, Andre gern wiedersehen zu wollen, nach der Show bricht der Kontakt zwischen den beiden überraschenderweise aber doch ab.
"First Dates" läuft montags bis freitags, immer um 18 Uhr, bei VOX oder im Stream bei RTL+. Die Wiederholungsfolge wurde erstmals im Oktober 2022 ausgestrahlt.
Titelfoto: Bildmontage: RTL+/Screenshot